Cinco meses después de que las empresas de ingeniería Ayesa y Fhecor firmasen el contrato del estudio técnico por el que se decidirá si la SE-40 salva el río mediante túneles o puente, Fhecor ha publicado un vídeo en el que se muestra cómo sería un diseño viable de puente sobre el Guadalquivir.

En el vídeo se aprecia la gran altura del puente, que permitiria el paso de cruceros, y la amplitud del mismo, con tres carriles por sentido y uno extra para el paso de bicicletas.

Mientras que el Ministerio de Movilidad y Transporte no ha hecho avances oficiales sobre el proyecto, Fhecor ya ha avanzado un vídeo que no aclara si se trata del diseño final y tampoco señala nada sobre la opción de los túneles, pero que no deja dudas sobre muchos detalles del posible puente. Puede verse aquí.

