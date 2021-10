Jonathan es un chico de 19 años con la enfermedad de espina bífida y otras derivadas que le generan una discapacidad del 91%, por lo que requiere un personal técnico de integración social (PTIS) en su día a día. Este joven de La Algaba cursa sus estudios de Formación Profesional de grado medio en el Instituto Carmen Laffón, en la vecina localidad de San José de la Rinconada, al que actualmente no acude por no «haber tenido respuesta aún por parte de la Junta de Andalucía pese a las necesidades demandas para que pueda hacerlo».



Como su madre ha pedido y denunciado en varias ocasiones a la Delegación Territorial de Educación, este chico necesita de recursos públicos en cuanto a desplazamiento y atención de necesidades básicas. En concreto, Jonathan requiere de un personal técnico de integración social (PTIS) que lo baje del autobús adaptado, y que el enfermero de zona vaya a sondarlo a media mañana «porque no puede estar ocho horas sin vaciar la vejiga».



Desde verano, los concejales de Educación y Bienestar Social del Ayuntamiento de La Algaba han estado en contacto estrecho con la familia, con el otro centro, han llamado y han ido a la Delegación Territorial para acompañarlos han en esta «lucha sin tener aún respuesta».

Los representantes municipales algabeños están haciendo todo lo posible por ayudar a esta familia. «Este algabeño continúa en casa sin poder estudiar como el resto de jóvenes de sus edad», denuncia el Ayuntamiento ante esta situación.



El Consistorio comparte las palabras de su madre: «no debería pelear tanto por incluir a mi hijo en la sociedad con algo tan sencillo de lo que seguro que se podría beneficiar toda la comunidad educativa».

Manuel, el niño sevillano con piel de mariposa al que le retiraron la ayuda Este caso ha recordado al ocurrido con Manuel, el niño con piel de mariposa, el pasado mes de septiembre. A Manuel le retiraron la ayuda PTIS a tan solo dos días de comenzar el curso escolar por «falta de recursos». El pueblo entero se volcó con el caso de este niño de 12 años cuya madre aseguraba que no iría al instituto hasta que contara con esa ayuda, ya que él no podía valerse por sí solo. Finalmente, días después, desde el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, hacían pública la llegada de la PTIS de Manuel. Asimismo, la Delegación Territorial de Educación de la Junta en Sevilla confirmaba a Sevilla Actualidad que la PTIS (Profesional Técnico de Integración Social) del pequeño no se le había retirado. Matizaban, sin embargo, que esta se encontraba «en tramitación» y que estaban en conversaciones con el alcalde, Antonio Martín Melero (IU).

