El 5 de enero de 2022 volverá a ser mágico y llenará de ilusión las calles de Guillena: en la tarde de ayer, la Asociación Cultural de la Cabalgata Viviente de Reyes Magos de Guillena daba a conocer que si habrá cabalgata esta próxima Navidad, tras la reunión mantenida con el alcalde Lorenzo Medina y la concejala de Cultura y Fiestas Mayores, Anabel Montero.

Tanto la Asociación como el Ayuntamiento se han comprometido a trabajar, una vez más, conjuntamente para que el 5 de enero, Guillena pueda tener en la calle su Cabalgata Viviente, única en la provincia de Sevilla.

La singularidad de la cabalgata guillenera es que las carrozas representan distintos pasajes bíblicos donde las personas permanecen inmóviles durante todo el recorrido como personajes integrantes de cada historia. Por esta singularidad fue reconocida hace tres años como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía por la Junta de Andalucía. Concesión de una distinción que, con carácter indefinido, reconoce el atractivo de festividades y lugares para impulsar su promoción.

No obstante, y en función de la evolución de la pandemia el covid, la organización adoptará las normas sanitarias y medidas anticovid que se dicten para el desarrollo de la Cabalgatas de Reyes Magos por parte de las autoridades competentes. Será una cabalgata segura tanto para protagonistas como para los que la disfrutan, tanto niños como mayores.

La singular Cabalgata Viviente de Reyes Magos de Guillena

Cada carroza es diseñada, organizada y confeccionada por los mismos que se suben en ellas para protagonizar los pasajes. No obstante, desde la dirección artística de la Comisión Organizadora se marcan unas líneas básicas a seguir. Para la decoración y ornamentación se utilizan materiales en su mayoría recogidos del campo: piedras, arena, jara, ramas de árboles, romero, etc. Se cuida hasta el más mínimo detalle de vestuario y escenografía. No se deja nada al azar. Todo está perfectamente logrado, haciendo que a cada historia la cubra un aire de misterio y admiración. Pero además no sólo son personas los protagonistas de las carrozas. En más de una, los animales también tienen un papel principal, y así podemos encontrar desde burros hasta ovejas, cabras, conejos, etc.

