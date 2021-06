La vendedora de la ONCE en El Cuervo, María Fernández, ha sido seleccionada como el mejor vendedora de la ONCE del año 2020, en el ámbito de la Delegación Territorial de la ONCE de Andalucía, que comprende las provincias de Sevilla y Huelva. Un galardón con el que la Organización reconoce anualmente el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras dedicados a la venta de sus diferentes productos de lotería responsable, así como la actitud en su puesto de trabajo, la implicación con los clientes o el compromiso con la labor social de la ONCE.

María Fernández, junto a los otros 21 vendedores y vendedoras seleccionados de todos los puntos de España, recibió su galardón en el transcurso de una cena de gala celebrada este fin de semana en el Hotel ILUNION Pío XII de Madrid, donde todos estuvieron acompañados por los máximos responsables de la Organización.

María Fernández, vendedora en El Cuervo, Sevilla

Fernández comenzó su andadura en la red de ventas de la ONCE en 2013. En su primer mes lo hizo ambulante en la localidad de Lebrija y al poco tiempo se le asignó un punto de venta en el interior del Supercarmela de la Avenida de la Cruz de mayo, donde permaneció hasta 2016, año en que se traslada a El Cuervo, localidad donde reside y trabaja en la actualidad. Allí primero vendió de forma ambulante y ya, desde el 2018, ocupa el quiosco situado en la Avenida de Jerez.

María Fernández, 33 años, se declara “muy orgullosa, súper feliz y súper contenta” del reconocimiento que le ha dado la ONCE. “Nunca me he llegado a imaginar que se me reconociera de esta manera”, admite. A su juicio la clave del éxito de un vendedor es hacer bien el trabajo, tratar con respeto y educación a los clientes, ayudar a los compañeros “y ponerle mucho empeño”. “Lo primero es que te guste tu trabajo –afirma-. Dedicarle todo el tiempo del mundo y siempre intentar hacerlo lo mejor posible”. La vendedora reconoce que se crea mucha complicidad con los clientes. “Aparte de ser vendedora de la ONCE siempre digo que soy un poquito sicóloga porque e tenemos un trato muy cercano con los clientes y les preguntamos por la familia y te hacen cómplice de su día a día”.

Además de la gala, los premiados pudieron disfrutar de todo un fin de semana de convivencia y compañerismo, en el que hubo tiempo para la visita guiada por la ciudad de Madrid ‘Del Vanguardismo Arquitectónico del Siglo XXI al Centro Histórico de la Ciudad’; asistencia a un espectáculo cultural; almuerzos y cenas de convivencia y tiempo libre para su propio disfrute.

Reconocimiento institucional a la ‘Buena gente ONCE’

Como es tradición, el lema elegido para la gala de los Mejores Vendedores de la ONCE del año 2020, en su XIV edición, fue el de ‘Buena Gente ONCE’, y transcurrió bajo los valores del Talento, Perseverancia, Solidaridad, Ilusión, Respeto, Iguales, Unión, Cercanía, Simpatía, Ingenio y Compromiso.

Estos son, precisamente, algunos de los valores que la ONCE tiene en cuenta a la hora de seleccionar a aquellos vendedores y vendedoras que han destacado a lo largo del año, además del propio desempeño de su trabajo, su actitud en el puesto, su grado de implicación en la vida institucional de la Organización y su compromiso con la labor social.

Una gala presencial que recreó una sesión telemática

La gran gala ‘Buena Gente ONCE’ quiso recrear, de forma presencial, una sesión telemática de una de esas plataformas tecnológicas que nos han permitido estar un poco más cerca de los nuestros durante la pandemia. Con esa premisa, toda la escenografía y estructura del acto fueron customizadas simulando un entorno informático: el escenario recreaba la pantalla de un ordenador portátil, el suelo un teclado con una línea braille incorporada, la mesa del presentador y autoridades un ratón…

Bajo la conducción del popular locutor de radio Juanma Ortega, que actuó a modo de anfitrión/hospedador de la sesión, los vendedores y vendedoras fueron erigiéndose como auténticos protagonistas de la gala, amenizada con diversas actuaciones de los grupos de teatro Yllana en estrecha colaboración con el prestigioso Gupo de Teatro de la ONCE La Luciérnaga.

Reconocimiento especial

Con esta ceremonia anual, la ONCE hace un reconocimiento especial a estos 22 trabajadores que han demostrado su esfuerzo durante todo el año y, por extensión, a los cerca de 20.000 vendedores de la Organización que conforman en la actualidad el principal canal de ventas de sus productos de juego.

Según manifestó durante el acto Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE, “es una suerte volver a encontrarnos aquí, en nuestra casa, y poder compartirlo con los mejores vendedores y vendedoras del año. Ellos son nuestro punto de partida, la conexión con esa sociedad civil que cada día se acerca a estos hombres y mujeres, centinelas de la ilusión, para hacer posible que el Grupo Social ONCE siga siendo el mayor empleador del mundo de personas con discapacidad”.

