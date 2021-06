Después de semanas de consultas con todo el sector de la feria, los alcaldes de los municipios de Sevilla de Utrera, Los Palacios y Villafranca, Morón de la Frontera, Lebrija, Arahal, El Cuervo, La Puebla de Cazalla y Las Cabezas de San Juan han decidido tomar una posición común con respecto a sus ferias.

De igual forma, los alcaldes y sus respectivas delegaciones de Festejos están barajando otras posibilidades y alternativas. Se intentarán realizar actos simbólicos, de carácter cultural y festivo, acordes a la normativa vigente en materia de salud pública.

Motivos de la suspensión de las ferias en los municipios de Sevilla

Dos factores de capital importancia son la situación sanitaria provocada por la COVID-19 y la incertidumbre que genera la constante variación en las normativas sanitarias. Asimismo, la mayoría de los caseteros consultados en los ocho municipios no están por la labor de montar sus casetas en estos momentos.

El sentir mayoritario entre las empresas de los catering es que el riesgo de trabajar las ferias es muy alto por el temor a que los feriantes no vayan. Por otro lado, la Junta de Andalucía no lo prohíbe pero tampoco lo recomienda a día de hoy. Además, solo quedan dos meses y medio del inicio de las principales ferias de la zona.

Los alcaldes argumentan que ha sido una decisión muy difícil de tomar, pero que «no tiene sentido tomar de manera individual». «Si todas las localidades deciden suspender sus ferias excepto una, sería incongruente. Por eso, después de escuchar a los profesionales del sector y a nuestros vecinos, nos hemos sentado los alcaldes y hemos decidido no celebrar nuestras ferias como se viene haciendo históricamente», han esgrimidos los regidores.

Aunque la Junta de Andalucía no prohíbe las fiestas, tampoco las recomienda. Entre otros motivos, por el hecho de que aún no existe fecha de vacunación para el conjunto de nuestra población, especialmente de los más jóvenes. Y por el hecho irrenunciable de no poner en peligro la incipiente recuperación económica y sanitaria de nuestras localidades.

El calendario de estas ferias se desarrolla entre el 8 y 12 de septiembre en Utrera, entre el 22 y 26 de septiembre en Los Palacios y Villafranca, entre el 16 y 18 de septiembre en Morón de la Frontera, entre el 7 y el 11 de septiembre en Lebrija, entre el 2 y 5 de septiembre en Arahal, entre el 8 y el 19 de octubre en El Cuervo, entre el 9 y el 12 de septiembre en La Puebla de Cazalla y entre el 15 y el 19 de septiembre en Las Cabezas de San Juan.

