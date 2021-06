El miércoles 2 de junio de 2021 se reunió vía telemática, el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Sevilla. Revisada la situación epidemiológica de la provincia de Sevilla, a fecha 2 de junio, el municipio de la Campana (IA 1240,9), se encontraba en situación que aconsejaba la adopción de la medida consistente en el cierre perimetral del citado municipio.

Por tanto a la vista de la situación epidemiológica descrita anteriormente del municipio de la Campana el Comité propuso por unanimidad la adopción de la medida consistente en el cierre perimetral del citado municipio, quedando acreditada tanto la necesidad, como la proporcionalidad de la citada medida, teniendo una duración de 7 días naturales contados desde la ratificación y publicidad oficial.

El 4 de junio de 2021 se ha dictado por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, auto en e Procedimiento Ordinario número 390/2021, por el que se ratifica la medida de salud pública consistente en confinamiento del municipio de La Campana, de la provincia de Sevilla, durante siete días naturales a contar desde la presente ratificación judicial de dicha medida, conforme a las determinaciones del Comité Territorial de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Sevilla, reunido el día 2 de junio de 2021, por haberse superado los 1.000 casos de Incidencia Acumulada por cada 100.000 habitantes

No obstante lo anterior y atendiendo a la situación epidemiológica de la Campana en la que se viene produciendo una bajada de la incidencia acumulada, estando la IA el 3 de junio en 973,7, y hoy 4 de junio en 954.6, y según quedo acordado en la reunión del Comité de 2 de junio, “Por último se informa que si en el momento en que se efectúe la ratificación judicial de la Orden del Consejero de Salud y Familias por la que se adoptan las medidas de cierre perimetral del municipio de la Campana y de la Algaba, no hubiera razones epidemiológicas para adoptar tales medidas, las citadas Órdenes no serían objeto de publicidad oficial, no produciendo efectos las citadas medidas de cierre perimetral, Y en consecuencia los municipios de la Campana y de la Algaba se mantendrían en el nivel de alerta sanitaria 4 establecido en la Resolución de 2 de junio de 2021”.



La Consejería de Salud considera así razonable que el municipio de la Campana se mantenga en el nivel de alerta 4, sin cierre perimetral.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...