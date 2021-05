El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra se ha pronunciado sobre los indultos este jueves, 27 de mayo, la tercera jornada de la 9ª edición del Foro “España a Debate” de Tomares 2021. Allí ha destacado, en relación sobre el indulto a los políticos del Process, que “el indulto es políticamente indeseable y jurídicamente no es legal”.

En este sentido, Guerra ha añadido que “hay instalada en la opinión pública que el indulto es de libre disposición del Gobierno y eso no es verdad. Hay una Ley de Indultos que establece unas condiciones y luego el Gobierno toma una decisión. El art. 25 dice que tiene que haber arrepentimiento. El Tribunal ha dicho claramente que no se han arrepentido. Si el Tribunal dice que no se reúnen las condiciones para que se produzca el indulto, el Gobierno no puede darle el indulto. Los indultos son individuales y, en este caso, todas las reivindicaciones son colectivas. Por lo que tengo clarísimo que no se puede dar, ni se debe dar”.

Alfonso Guerra presentado por Francisco Moreno F ranco en 9º Foro España a Debate_Tomares 2021

El que fuera vicepresidente del Gobierno de España entre 1982 y 1991, ha manifestado también que “no es posible entender que el PSOE haga pactos con Bildu. En 2019, pudieron pactar” y sumar más de 180 diputados, “y no lo hicieron. Fue un gravísimo error de un tal Sr. Rivera y de un tal Sr. Sánchez”.

Alfonso Guerra, que ha sido presentado por Francisco Moreno Franco, senador durante el mandato de Felipe González y ex concejal del Ayuntamiento de Sevilla, quien ha resaltado de él cual ha sido “su aportación clave: la gestación de una Constitución basada en la renuncia parcial de todos para que cupiéramos todos”, ha manifestado que “los que han dicho que España no es una plena democracia son delincuentes políticamente hablando. Es tremendo que esto lo diga gente joven que no ha vivido la Dictadura”.

En relación con ello, el ex vicesecretario general del PSOE desde 1979 hasta 1997, ha añadido que “en España hay españoles que niegan serlo. Puedo comprender los escrúpulos de mi generación que tuvimos que soportar cada mañana y tarde en la escuela los cánticos de la Dictadura, pero han pasado 80 años, 43 de ellos bajo el amparo de una Constitución Democrática, abierta, moderna. Ya es hora de superar la niebla del Franquismo y abandonar la lucha contra la sombra, sobre todo por los que no la conocieron”. También se ha referido “al intento de destrucción de la Democracia por el nacionalismo catalán”.

Miércoles, 2 de junio: Julián Quirós, presentado por Álvaro Ybarra

Su conferencia, que se ha desarrollado en el Auditorio Municipal Rafael de León, con aforo limitado y con todas las medidas de seguridad frente al Covid-19, ha sido la tercera de este ciclo que fue abierto el pasado 13 de mayo por Esperanza Aguirre, que ha contado también con José Rodríguez de la Borbolla (el 20),Alfonso Guerra (el 27) y que será cerrado el miércoles, 2 de junio, por el director de ABC, Julián Quirós, que será presentado por Álvaro Ybarra, director del ABC de Sevilla.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...