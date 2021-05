La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha adjudicado un estudio de viabilidad para mejorar la conexión de la autovía A-92 y la autopista Sevilla-Cádiz (AP-4). Esto se hará a través de un corredor viario entre los municipios sevillanos de Arahal, Utrera y Los Palacios y Villafranca. Se ha adjudicado a Geser Ingenieros Consultores, que analizará la mejora funcional y de seguridad vial de la A-394 entre Arahal y Utrera y su conexión con la A-362 hasta Los Palacios.

La delegada de la Consejería ha afirmado que el gobierno andaluz retoma un proyecto olvidado durante años de forma más ambiciosa. «Teniendo en cuenta no sólo el

importante flujo de tráfico, sino abordando soluciones desde la misma entrada de vehículos en el enlace de la autovía A- 92 a la altura de Arahal”, ha apuntado.

Recogen el proyecto iniciado en 2010

En 2010 se redactó un anteproyecto para la creación de este corredor entre Arahal, Utrera y Los Palacios. Su cuyo objeto era la mejora de la seguridad vial y la ordenación de accesos. El estudio analizará el coste real y proporcionará varias alternativas para mejorar la seguridad vial de este corredor, además de ampliar los trabajos de análisis ya efectuados hace más de una década en una parte de este trazado. El proyecto prevé una solución global a un corredor de 33 km por el que circulan una media de alrededor de 7.000 vehículos al día.

Se analizará la funcionalidad de un tramo de 23 km de la A-394 que va desde la intersección de la autovía en Arahal hasta el cruce con la A-376. De la misma forma se hará con un tramo de 10 km que comienza en este mismo cruce y finaliza en el enlace de la AP-4 en Los Palacios y Villafranca.

«Insuficiente» para Los Palacios y Utrera

A tenor de los alcaldes de Utrera y Los Palacios y Villafranca, José María Villalobos (PSOE) y Juan Manuel Valle (IU) respectivamente, esta medida es “a todas luces insuficiente”. Ambos alcaldes manifiestan que “una carretera que soporta el tráfico como la A-362, que une a dos localidades que suman 100.000 habitantes y que están en una zona estratégica para Andalucía Occidental en cuanto a las comunicaciones, piden una solución muy concreta: el desdoble”.

Además, el desdoble de la carretera que une nuestras localidades ya viene recogido desde hace más de una década en los sucesivos documentos estratégicos sobre infraestructuras de la Junta de Andalucía. Desdoble que también se comprometió a realizar el actual equipo del Gobierno andaluz. Ambos alcaldes también han recordado que, en la carretera que los une, son cada vez más empresas e industrias las que se interesan por instalarse dada la facilidad de conexiones que tienen con toda Andalucía, el centro peninsular y los puertos de Cádiz. Por lo que el desdoble “no haría sino reforzar el interés de los suelos que surcan la A-362 para la generación de mayor actividad económica y de oportunidades de empleo para nuestros vecinos”.

Así, “todo lo que no sea desdoblar la carretera que une Utrera con Los Palacios y Villafranca será una medida insuficiente y que no soluciona absolutamente nada”. Valle y Villalobos, han recordado que “hace ya más de un mes que tuvimos la primera reunión entre ambos ayuntamientos, en la que expusimos nuestros planes de hacer una conurbación que sirva como puerta Sur del área metropolitana de Sevilla y en la que pedimos una reunión formal con el presidente de la Junta de Andalucía”. Sin embargo, un mes después aún no se ha recibido ninguna respuesta sobre dicha solicitud, por lo que desde Utrera y Los Palacios y Villafranca “pedimos a Juan Manuel Moreno que cierre una fecha cuanto antes para analizar y poner en común la hoja de ruta que dé como resultado el desdoble de la A-362”.

