Después de más dos años de interrupción del servicio ferroviario, ocasionado por el derrumbe de un puente por las fuertes lluvias acaecidas en octubre de 2018, y tras numerosas reivindicaciones por parte de los municipios afectados, como Osuna, para el restablecimiento del mismo en la variante de Aguadulce, el Consejo de Gobierno de Junta de Andalucía ha autorizado el convenio para que vuelva definitivamente la circulación de tren en el tramo entre Osuna y Pedrera

Rosario Andújar ha reconocido que “hablar positivamente de esta resolución cuando hace dos años que concluyeron las obras de restitución de la vía y que esta no esté funcionando desde entonces, es difícil. No obstante, nos alegramos de que se haya dado esta autorización, pero sin que caigamos en engaño, porque, si bien se ha dado este paso indispensable que llevamos esperando meses a que la Junta de Andalucía lo haga efectivo, esto no supone que se haya firmado aún el convenio.”

Piden que el precio del billete se abarate

Bien es cierto que la alcaldesa de Osuna ha indicado que “en estos momentos, sí que nos encontramos ya ante un mero trámite administrativo basado en completar el expediente en el Ministerio de Transportes para que pueda ser firmado definitivamente por el Gobierno estatal, Adif y la Junta de Andalucía, pero esta última debe remitir al Ministerio los anexos firmados con esa autorización para que se pueda proceder a esa firma de convenio definitiva, la cual espero que estemos ya cerca de alcanzar. El presidente de la Junta ha declarado que la firma de este convenio sería antes de verano, por lo que esperemos que cumpla con su palabra y que sea así.”

A este respecto Rosario Andújar ha manifestado su deseo de que “se resuelva ya pronto, porque, después de dos años de terminación de las obras tras el derrumbe del puente, de tanto trastorno ocasionado a las personas usuarias del tren y de tantas demandas de los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados, esperemos que la puesta en marcha de este tramo de vía sea lo antes posible.”

La alcaldesa de Osuna ha aprovechado también para volver a reivindicar la necesidad de que “se abarate el precio del billete para los viajeros que se desplazan a Sevilla o a Málaga, una demanda ya histórica, porque entendemos que no es justo que la tarifa que se aplique sea la de media distancia.”

33 millones de euros

Igualmente Rosario Andújar ha insistido en que volverá a solicitar a Adif que, “además de ser necesaria una campaña para seducir al viajero para que vuelva a hacer uso del tren como medio sostenible y cómodo, también es necesario hacer efectiva otra demanda que venimos solicitando, como es la mejora de propio servicio para que se acorte el tiempo en los desplazamientos y la renovación absoluta de los vehículos, porque consideramos que no son adecuados para el transporte de viajeros, ya que no gozan de las mejores condiciones y merecemos transporte dignos.”

Con la firma de este convenio, la Junta de Andalucía transferirá al Estado este tramo de vía para que circule el tren, por 33 millones de euros, que Adif deberá pagar en dos años por la cesión de esos nueve kilómetros de vía. Esta autorización del convenio posibilitará que se desbloquee la reanudación del servicio ferroviario en este tramo.

Una vez que se firme dicho acuerdo entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ADIF, la Junta y la Agencia de Obra Pública andaluza, Renfe podrá restablecer el tráfico ferroviario de media distancia entre Sevilla y Málaga, sin necesidad del actual trasbordo en autobús entre Osuna y Pedrera que los viajeros se ven obligados a realizar desde otoño de 2018.

