El alcalde de la localidad sevillana de Pilas perdía los nervios tras la finalización del pleno del Ayuntamiento de esta localidad. José Leocadio Ortega, alcalde popular de esta localidad, debatía intensamente con uno de los concejales sobre la gestión de la pandemia.

Tras casi seis horas de pleno, el edil pileño finalizaba la sesión con unas contundentes palabras. «No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión. Y tú te callas ya, hostias, que no me dejas, me tienes majara perdío».

La gestión del gobierno de la localidad durante la pandemia generó un tenso debate entre los concejales. «Imagina 8000 pueblos, miles y miles de concejales echándose la culpa unos a otros. Eso solo tiene un nombre, sacar rédito político de la tragedia», manifestada tenso Leocadio.

«Están gastando energías en un debate político en vez de en arreglar las cosas». Actualmente la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días en esta localidad se coloca en los 924,6 casos por cada 100.000 habitantes. Los concejales que conforman la oposición demandaban al alcalde «medidas más duras» para paliar los efectos del virus.

«En febrero ninguno de ustedes me pidió mano dura. Tampoco voy a descubrir el mundo de la política como funciona», señalaba el alcalde de Pilas tras las peticiones de «mano dura». Las redes sociales se han llenado de reproches al alcalde por las formas y las palabras que utilizó.

