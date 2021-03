El 15º Congreso provincial del PP de Sevilla ha proclamado finalmente presidenta a Virginia Pérez «con un 93% de los votos», afirman, pero entre acusaciones de fraude desde la candidatura de Juan Ávila.

Ávila ha exigido hoy conocer los datos de participación del XV Congreso del Partido Popular «ante la ausencia de más de la mitad de la formación política». “Nos ha llamado la atención que, por primera vez en la historia, no se den los datos totales de participantes y solo se hable de porcentajes de los escasos asistentes”, se manifiesta desde la candidatura. “Ha sido tal la avalancha de militantes que no han podido participar en este proceso que ahora resulta inusual y muy sospechoso que no se estén facilitando los datos totales de participantes y solo se hablan de porcentajes. Esto es lo que sucede cuando una presidenta quiere mantenerse en el cargo y maniobra a espaldas de más de la mitad del partido”.

«Desde esta candidatura advertimos que más de 50 juntas locales y de distrito y siete alcaldes no han acudido al Congreso en señal de protesta por las constantes irregularidades en la organización. Irregularidades que han deparado en la fabricación de un censo a medida para ganar un congreso que no responde a la realidad del partido, lo que es un fraude y un tremendo error que daña profundamente la credibilidad de la democracia interna y la limpieza en la dirección actual del PP de Sevilla», han denunciado.

Un vídeo de afiliados de sevilla denuncia las irregularidades.

Virginia Pérez, reelegida

La presidenta, tras su reelección, ha planteado en su discurso su proyecto como presidenta.

“Es el momento de actualizar y reiniciar nuestro proyecto político en la provincia y lo quiero hacer mirándonos en el espejo de nuestros alcaldes, de nuestro presidente Juanma Moreno, que solo en dos años ha devuelto la esperanza a esta tierra, y lo quiero hacer también mirándome en el espejo de nuestros presidentes y portavoces locales». “Tenemos que reforzar la política de calle porque solo desde la calle conquistaremos Sevilla, pero también hay que aprovechar el gran potencial que nos dan las comunicaciones actuales para abrir un canal directo de comunicación con nuestros afiliados que permitan nutrir nuestro proyecto político de una manera más ágil con nuevas ideas y soluciones. Crearemos, así, un Foro PP Sevilla Online, de carácter permanente”, plantea.

“Otro de los objetivos de mi proyecto es engrasar nuestras estructuras locales con un doble objetivo: preparar las elecciones municipales y tener los equipos preparados y ayudar a nuestro presidente, Juanma Moreno, a consolidar el cambio en Andalucía en unas elecciones que también están a la vuelta de la esquina”. “Yo quiero un Partido Popular de mayorías, de los débiles y de las clases medias; un partido intergeneracional, que sea la casa de cualquier persona con independencia de su edad; quiero un Partido Popular nacional, con presencia y fuerza en todos los territorios de España; un PP más democrático y participativo que nunca; un partido abierto a todos los ciudadanos libres; y un partido sin complejos, que tenga la absoluta convicción de ser el protagonista del futuro de los sevillanos”, ha señalado.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...