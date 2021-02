La impactante campaña de concienciación en Coria del Río: “Te arriesgas a un confinamiento eterno”

El Ayuntamiento de Coria del Río ha lanzado una impactante campaña de concienciación para que las se cumplan las medidas de prevención.

La alta incidencia del virus en la provincia ha hecho saltar las alarmas de las administraciones públicas a la hora de concienciar a la población para que se cumplen las medidas de prevención para evitar los contagios.

En Coria del Río, su Ayuntamiento ha lanzado una impactante campaña de concienciación muy gráfica, y con un mensaje muy directo. “Si no respetas las normas, te arriesgas a un confinamiento… Eterno”, reza este esclarecedor mensaje, que va acompañado de una imagen de un coche fúnebre, con un ataúd en su interior.

Este folleto no es el primero impulsado por el consistorio que dirige Modesto González. El pasado mes de noviembre, una polémica imagen que causó bastante revuelo. Unos nichos vacíos protagonizaban un montaje en el que se podía leer “Estos nichos de nuestro cementerio municipal están vacíos. No queremos que tú seas el próximo que acabe aquí dentro. No te la juegues, respeta las normas”.

Coria del Río superaba los 553,3 casos por cada 100.000 habitantes el pasado viernes, muy lejos de la media de la provincia de 707 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que parece que estas campañas de concienciación están haciendo efecto entre la población coriana.