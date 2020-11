Mantecados de Estepa en estuches de homenaje a los sanitarios

La presentación de estos estuches, de edición limitada, de Mantecados y Polvorones 2020, plasman este agradecimiento que sentimos hacia esas personas que han luchado para que los demás pudiéramos soportar la pandemia. Las ilustraciones de los estuches son obra de la artista sevillana Ángela Muruve y en su interior, además de nuestros deliciosos dulces navideños, se incluye un adorno artesanal para el árbol de Navidad, que refleja los valores más importantes de nuestra sociedad.

Los estuches incluyen un adorno para el árbol de Navidad fabricado de forma artesanal Como nuestros Mantecados y Polvorones de Estepa, este adorno está hecho de manera totalmente artesanal por la Barrería San Mateo de Carmona, una de las pocas de este gremio que se conservan en España. La séptima generación de esta familia es la que trabaja hoy día. Como curiosidad, podríamos contar que trabajan aún con moldes de madera y conservan un horno moruno que data de la Reconquista. La leyenda de esta casa cuenta que un soldado resultó herido y el rey como compensación le cedió este alfar, ya que venía de familia de alfareros.

Estuches de Mantecados y Polvorones de Estepa desde 2018

Desde hace ya varios años, el Consejo Regulador de los Mantecados y Polvorones de Estepa viene editando estuches conmemorativos durante la campaña de producción de nuestros dulces navideños. En 2018 estuvieron dedicados a la figura del pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo, en el IV centenario de su nacimiento en Sevilla. En 2019 conmemoramos el V centenario de la Primera Circunnavegación de la Tierra, gracias al espíritu aventurero de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.

En este año 2020, tan difícil para todos, el homenaje no puede ser otro que para esas personas que aún temiendo por ellos mismos y por los suyos, no han dejado de realizar su labor imprescindible para el mantenimiento de nuestras vidas.

Cuando el Covid19 nos pegó el primer revés allá por el mes de marzo, ellos no pudieron resguardarse en sus hogares, sino que triplicaron sus esfuerzos, poniendo incluso sus vidas en riesgo, para dar calidad a las nuestras.

Así que, desde este Consejo Regulador de las IGPs Mantecados de Estepa y Polvorones de Estepa, queremos agradecer esta labor, dedicándoles estos estuches de edición limitada. En ellos destacamos los valores que ha demostrado tener nuestra sociedad: esperanza, amor, amistad, solidaridad, familia, salud y esfuerzo.