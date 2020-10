Utrera dispara su tasa de incidencia tras el cribado masivo

El alcalde de Utrera, José María Villalobos, ha informado de los resultados del cribado masivo realizado a 666 habitantes de la localidad sevillana que arroja datos preocupantes en cuanto a la tasa de contagios por cada 100.000 habitantes.

El cribado, realizado en el polideportivo ‘Cronista deportivo Pepe Álvarez’, ha dejado 9 positivos por COVID-19 de los 666 que se presentaron a las pruebas, representando un total de un 1,35% de positivos, que se traduce en una tasa de incidencia de 1.350 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que supera con creces esa barrera de los 500 casos que la Junta de Andalucía estima oportuna para establecer limitaciones de movimiento en los municipios afectados.

El alcalde utrerano ha manifestado en redes sociales que está a la espera de que la Junta establezca las medidas pertinentes para controlar la pandemia. “Ahora toca esperar a ver las medidas que va a tomar la Junta de Andalucía pero con estos datos no me cabe la menor duda que vamos tarde y que se tendrían que haber tomado decisiones mucho antes. Yo propuse medidas ‘suaves’ hace tres semanas. Espero que me hagan caso y no paren Utrera”.