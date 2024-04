Más de 200 personas del mundo del andalucismo político, social y cultural han firmado un manifiesto en apoyo a la formación de una candidatura de unidad andaluza para las próximas elecciones europeas que se celebrarán el 9 de junio de 2024. La convocatoria ha sido promovida por la iniciativa “Ahora, Andalucía” tras los encuentros celebrados con motivo de los pasados 4 de diciembre y 28 de febrero en la Universidad Pablo de Olavide y en la Casa de la Cultura de Alcalá de Guadaíra.

Los firmantes llaman a construir una candidatura nacional andalucista, que integre a personas de diferentes organizaciones del andalucismo político, sindical, plataformas ciudadanas, espacios culturales y cargos públicos en una nueva vía amplia de andalucismo que permita a la sociedad andaluza tener voz en las próximas elecciones europeas. Entre los firmantes se encuentran miembros de Andalucía Por Sí, de Adelante Andalucía, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, de la Plataforma Andalucía Viva, de Andalucía Entre Todos, de la Unión General de Trabajadores de numerosas entidades ciudadanas, profesorado de la distintas Universidades andaluzas, trabajadores, trabajadoras y profesionales de las más diversas actividades, estudiantes, parados y jubilados, entre otros colectivos.

También firman miembros de partidos políticos y organizaciones sindicales y sociales como el Coordinador Nacional de Andalucía Por Sí, Modesto González; el Secretario Ejecutivo de Relaciones Institucionales y Juego de FESCM-UGT Andalucía, Manuel Justo; el Secretario de Organización del SAT de Cádiz, José Manuel López Alcaraz; el Secretario de la Fundación Savia, Antonio Aguilera; el doctor Enrique de Álava; o el que fuera Secretario General del SOC, Paco Casero.

El texto ha recibido apoyos entre personalidades de la cultura como la directora de cine y presidenta de la Asociación de Productores Audiovisuales de Andalucía Pilar Távora; el músico y productor Manuel Chaparro, miembro de Califato 3/4; el pintor Paco Broca; el cantaor Manuel Márquez de Villamanrique; la escritora Pepa Jiménez; los historiadores Javier Contreras-Becerra y Manuel Hijano; la Profesora de la Universidad de Sevilla y activista pro-palestina María José Lera; el Profesor de Lingüística de la Universidad de Málaga, Ígor Rodríguez Iglesias; el presidente de la Unión de Peñas y Entidades Flamencas de Sevilla, Miguel Camacho; o los escritores Rafael Sanmartín y Manuel Rodríguez Illana. Igualmente, se ha unido un amplio grupo de profesores de prácticamente todas las

universidades andaluzas.

Numerosos antiguos cargos institucionales del mundo de la izquierda y del andalucismo se han sumado, como la ex-concejala de Huelva por Izquierda Unida, Lola Muñoz; el ex diputado andaluz por Los Verdes y profesor de la UPO, Francisco Garrido Peña; el ex diputado por el Partido Socialista de Andalucía en el Congreso de los Diputados, Emilio Pérez Ruiz; el ex alcalde de Jerez, Pedro Pacheco; la ex alcaldesa de Écija, Mariluz Méndez; o el ex alcalde de Algeciras Patricio González. Aalcaldes y concejales de los más diversos municipios de Andalucía se están adhiriendo al manifiesto.

Miembros del movimiento político andaluz, el cuenta con el apoyo de andaluces de la emigración en Cataluña como el músico y presidente del Taller de Musics Lluis Cabrera, antropólogo y profesor de la Universidad Autónoma o la economista Marina Checa Olivas. Investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya o Manuela Pérez, Trabajadora Social, activista feminista, emigrante andaluza en Catalunya.

Ha sido firmado por más de doscientas personalidades del mundo del andalucismo, llama a construir un Poder Andaluz que permita a la sociedad andaluza participar con voz propia en el debate sobre financiación, representación y reforma del modelo territorial, en el que Andalucía cuente con el peso que en justicia le corresponde. El Manifiesto reclama la formación de un espacio político propio, una amplia vía de andalucismo progresista cuyo cometido sea defender Andalucía de los continuos ataques del Estado español en materia de explotación del territorio, infrafinanciación, privatización de servicios públicos y extractivismo económico. El documento declara que la formación de una candidatura andaluza para las elecciones europeas debe contribuir a la formación de una herramienta política para la liberación del pueblo andaluz contra todas las formas de dominación económica, política y cultural.