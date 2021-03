¿Mi raza? Soy un ser humano, caballero

Si lees el título en voz alta, te sonará raro y muy fuera de lugar, más si lo sitúas en la tramitación de un DNI/pasaporte, una cita médica, un contrato de alquiler de una casa, la adquisición de un coche o registrarse en una página en internet para pagar la luz, el agua, el gas u otras facturas como la contribución mensual que es llamada Council Tax; resumiendo, para realizar cualquier acción administrativa solicitan que indiques cuál es tu raza. Pues soy de raza humana, de los Homo Sapiens Sapiens de toda la vida desde que no hay otra especie Homo+apellido en la faz de La Tierra.

Esta pregunta nunca falta en los formularios de países “avanzados anglosajones”. Si se piensa que la cuestión se plantea en la frontera de entrada del país, os equivocáis, es una constante en cada registro, aunque sea una nimiedad. ¡Exacto! la contradicción de un estado vanguardista en la vacuna del covid-19 que aún se rige por conceptos decimonónicos como este.

La categorización de los seres humanos en razas ha sido y sigue siendo una discriminación para grupos de personas, al igual que el color, el sexo o la religión. entre otras. Me centraré en la raza en el Reino Unido y países con una cultura anglosajona predominante como son EEUU, Canadá, Australia.

En el fondo, solo es una excusa para que siga instalado, en bucle, el techo de cristal que marcará tus límites, no por tu capacidad, sino por lo establecido por ellos. ¿Quiénes son ellos? Esa minoría que se excusa en su racismo irracional para mantenerse en el poder y controlarlo día tras día hasta que la justicia verdadera (si existe) los haga desaparecer, junto a ellos están los grupos reverenciales que cooperan para que nada cambie.

“There comes a time

When we heed a certain call

When the world must come together as one

There are people dying

Oh, and it’s time to lend a hand to life

The greatest gift of all

We can’t go on

Pretending day-by-day

That someone, somewhere soon make a change

We’re all a part of God’s great big family

And the truth, you know, love is all we need

We are the world

We are the children

We are the ones who make a brighter day, so let’s start giving

There’s a choice we’re making

We’re saving our own lives

It’s true we’ll make a better day, just you and me

Oh, send them your heart

So they know that someone cares

And their lives will be stronger and free

As God has shown us by turning stones to bread

And so we all must lend a helping hand

We are the world

We are the children

We are the ones who make a brighter day, so let’s start giving

Oh, there’s a choice we’re making

We’re saving our own lives

It’s true we’ll make a better day, just you and me”

La lista de razas, según las autoridades británicas, es un conjunto de nacionalidades reconocidas por su pasaporte, grupos sociales minoritarios, rasgos étnicos, y en buena parte, características basadas en tópicos populares, no bromeo con ello para nada.

Empecemos con el mismo estado británico donde siempre encontraremos las opciones de White British, White English, White Scottish, White Welsh y Cornish(Cornualles).

¿Alguien me puede explicar qué rasgos genéticos hay diferentes en esos grupos? Obviamente ninguno. Todos son atribuidos a la distancia del centro de poder y a las particulares nacionales con respecto a Inglaterra, o la sumisión a la idea general de identidad británica blanca. ¿Y por qué no aparece Northern Irish?

El color en la identificación es un elemento significativo que indica predominio, ya que nunca recoge (¡y he rellenado formularios!) la nacionalidad y luego un subgrupo, como la supuesta raza. Un ejemplo, categoría: británica y subgrupos: blanco, negro, indio…Al menos guardaría la apariencia, pero la realidad supera a la ficción, que en este caso es de rancia época victoriana.

El siguiente grupo son Cypriot(chipriotas), Greek(griego), Greek Cypriot y Turkish(turco). Las dos caras de la misma moneda. Los dos pueblos vecinos que se han mezclado, conquistado, peleado, unido…Y que a día de hoy siguen disputándose territorios, donde nunca queda claro qué es Grecia o Turquía. El mejor ejemplo de ello es su gastronomía, pero también su desastrosa relación, que aún mantiene en vilo y divida la isla de Chipre donde dos tercios es una república europea y un tercio un estado no reconocido, excepto por Turquía.

Quizá os preguntéis que el término raza es usado por nacionalidad, pero no es así. La casilla de Nationality/Passport/Citizen aparece siempre al principio, para que ningún funcionario dude de tu origen, o mejor expresado, si tienes derechos.

A continuación sigue la de Italian, un país cuya población ha emigrado a muchos rincones del mundo, ha dejado una huella en la vida diaria británica con su sello tan peculiar y es reconocido por los oficios que realizaban sus ciudadanos, principalmente después de la WWII. Fue célebre la frase de un comentarista de radio en un partido de fútbol de Italia, en suelo británico, al haber más seguidores italianos, llegó a decir que había 70.000 camareros en la grada.

Por eso es tan dañino el categorizar por raza, pues al final marcas una distancia entre quienes son ciudadanos de primera y el resto.

Ahora les toca a los gitanos. Irish Travellers, Gypsy Travellers, Gypsy Romani. En el Reino Unido los gitanos son irlandeses, aunque durante su estancia en la UE descubrieron a los otros gitanos. Obviamente todo el tópico sobre la vida nómada y marginada de este grupo de personas que después de siglos por toda Europa aún siguen marginados por las instituciones.

Los polacos son los nuevos italianos, como se jactan de vociferar los que vivieron los 80 como adolescentes. Polish un término que muchas veces se asocia a trabajador barato y borracho, pero eficiente. Todo un despropósito para tachar a un pueblo que siempre ha vivido entre los tumultos de Alemania y Rusia.

La siguiente es All republics which made up former USSR. Ahí sí va todo en el mismo saco, quizás según la idea británica de raza podría haber más rasgos físicos similares, pero como todo este sinsentido de las razas, es solo un despropósito en cada categoría. Justo abajo, Kosovan, qué decir de este grupo de personas que pasaron de ser víctimas a ojos de los EEUU a ser considerados, a grandes rasgos, maleantes paramilitares. ¡Qué malos son los topicazos y las generalidades!

La casilla que quizás más confunda y advierten que no debes nunca marcar como ciudadano europeo mediterraneo. White-Other White Background. Se nota que fue diseñada para nórdicos, suizos y alemanes, por la cara que te ponen, si la marcas.

Albanian no lo consideran igual que los kosovares, aunque ellos sí se consideran el mismo pueblo.

Y cuando creías que no se podía complicar más identificar una raza, ahora vienen las compuestas:

Mixed White/Black Caribbean, Mixed White/Black African, Mixed White/Asian, Black –Asian, Black-Chinese, Black-white, Chinese-white, Asian-Chinese, Mixed others mixed backgrounds. Yo no sé si quien ideó esta lista estaba jugando al tres en raya con un producto alucinógeno o viendo Star Wars.

Si antes teníamos a la URSS de regreso. Ahora vuelve, Yugoslavia. Lean y disfruten: Bosnia, Croatian, Serbian, Other Republics former Yugoslavia. ¿Y los eslovenos y Kosovares? La lista no tiene ni un orden medio lógico.

Las dos siguientes categorías son Mixed White y Other European unsp(sin aclarar)/white/mixed y continua Northern Irish. Estos últimos son racialmente los menos británicos que a ojos de un británico muy pro-británico puede haber, y todo a pesar de que cierta parte de Northern Ireland quiere permanecer siempre al lado de su Majestad británica. ¿Curioso o esperpéntico?

Para los adictos al blanco de su piel y su necia supremacía, seguimos con otra categoría de blancos los Other White/White unsp.

La próxima categoría es un cúmulo redundante de deslegitimación para excluir a unas personas por su origen, aunque la ley diga lo contrario. Miren y contemplen: Asian/Asian British-india, Asian/Asian British-pakistan, Asian/Asian British-bangladesh. Si hay tres estados con miles de millones de habitantes, con miles de comunidades entremezcladas en cada territorio, son estos tres, al menos en número de personas. La suma de población es tres veces la de la Unión Europea.

Como podemos observar, el creador de La Lista conocía algo de la colonización británica, pero no le dio por abrir la enciclopedia, si vemos la poca racionalidad de los casos anteriores, aquí habría, al menos, otros cincuenta grupos o quizás le dio pereza y solo simplificó.

Ahora le toca el turno a Asia:

Mixed Asian, Punjabi, Cashmin, East African Asian, Sri Lanka, Tamil y Sinhalese, Asian/Asian British and other Asian, Caribbean Asian, Other Asian unsp.

Estos grupos pertenecen a las tres naciones anteriores, sus descendientes emigraron a distintos rincones del Imperio británico, se identifican con Los Tres Amigos (Pakistán, India y Bangladesh).

Ahora es el turno de los Black. Una palabra que en inglés solo tiene connotaciones negativas: Blackmail significa chantajear, por citar uno. Black/Black British Caribbean, Black/ British African, Somali, Mixed Black y Nigerian.

Las últimas categorizaciones asiáticas las reagrupan en el listado, el orden es lo único no casual de esta lista tan obsoleta como real. Vietnamese, Japanes, Filipino y Malaysian.

Y si no encuentras un grupo racial para identificarte siempre puede marcar las siguientes: Other ethnics groups-other, I would prefer no to answer, Any other group, Not asked, y Not stated.

En fin, quien no quiera elegir su raza en la burocracia británica, al igual que la de EEUU, Australia o Canadá, es porque no quiere. Después de tantos años comulgando que solo somos una especie, ya que los científicos han demostrado que el término raza es político y no real, aquí el tiempo no ha pasado desde la época victoriana, no vaya ser que al final todos seamos iguales antes la ley.

El colmo con estos listados tan comunes en las oficinas públicas del gobierno es que da legalidad a estupideces tales como que la actriz de Gambito de Dama no es blanca. Que te clasifiquen por tu lugar de nacimiento, aunque fuera circunstancial, o por otras absurdas concepciones persigue un solo objetivo: no tienes los mismos derechos.

Cuando me preguntan, siempre digo lo mismo: I am a human being.