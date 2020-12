Gambito de Dama, la auténtica

La actual serie de la famosa plataforma está basada en el libro de Walter Tevis (1928-1984), profesor de la Universidad de Ohio, EEUU. No ha sido su único libro llevado a las pantallas: The Hustler (el libro en 1959 y en 1961 la película) en la que actuó Paul Newman, The colour of Money con Tom Cruise y de nuevo Paul Newman, y The Man who Fell To Earth ( libro en 1963 y la película 1976) con el britanísimo Davie Bowie. Actualmente The Queen ‘s Gambit, el libro se publicó en1983 y la serie de siete episodios en 2020.

En su obra se pueden encontrar muchos detalles biográficos, más presentes en Gambito de Dama, cuya protagonista, que lucha por ser campeona en el mundo del ajedrez, se debe enfrentar a un entorno machista que la subestima constantemente, en primer lugar por inercia y posteriormente por desprecio. El ajedrez es un deporte donde la mente es indiscutiblemente la única diferencia entre contrarios y al mismo tiempo un factor que lo convierte en el más democrático de todos los deportes.

Es una miniserie muy recomendable para todo el que se aventure a verla. Sin embargo, ¿quién fue en la realidad, en un orbe machista y prepotente, la primera mujer campeona del mundo de ajedrez?

“Adjournment or Sealed move.: Suspension of a chess game with the intention to finish it later. It was once very common in high-level competition, often occurring soon after the first time control, but has been mostly abandoned due to the advent of computer analysis.”

Vera Frantsevna Menchik en inglés; en ruso, Вера Францевна Менчик; en checo, Věra Menčíková. Rusa(1), Checa(7) y Británica(1) fueron los equipos que defendió en los torneos FIDE. Nació en Moscú en 1906 y fue asesinada en 1944 en Clapham, al sur de Londres en un bombardeo aéreo.

Su padre era natural de Bohemia, entonces perteneciente al Imperio Austrohúngaro, fue asesor inmobiliario y su madre institutriz inglesa, ambos trabajaban para la pudiente aristocracia rusa de la corte del Zar, obviamente con la Revolución Obrera de Rusia las cosas cambian y deciden irse hacia Inglaterra. Allí Vera y su hermana Olga viven con su abuela materna en Hasting, Essex. No saben ni una palabra de inglés y hacen del ajedrez su vehículo de relación social, entran en el club local de ajedrez, destacando asombrosamente, allí tomó lecciones de John Drewitt y más tarde del Gran Maestro Géza Maróczy.

Fue una campeona que nunca perdió el título mundial una vez que lo consiguió, ni siquiera a día de hoy. Sólo una bomba de la aviación nazi pudo arrebatarle la vida, esos pilotos que Franco alimentaba, mientras los terratenientes mataban de hambre a los jornaleros andaluces y españoles para pagar su deuda con la Alemania de Hitler.

“Checkmate: A position in which a player’s king is in check and the player has no legal move (i.e. cannot move out of or escape the check). A player whose king is checkmated loses the game. Often shortened to mate.”

Vera progresa de manera vertiginosa en los torneos donde participa. Célebres fueron sus tablas (empate; draw) con Edith Price, la vigente campeona británica, en esos años no pudo participar en ese torneo al no poseer la nacionalidad británica; aunque ganó varias veces a Edith Price y era considerada la mejor jugadora de las Islas Británicas. Eso sí, pudo participar en diferentes torneos organizados, como en el Imperial Club, donde ganó durante dos años seguidos, siendo su hermana segunda y tercera en dicho certamen. Gracias a su buen trabajo, había sembrado la fama que forjará una leyenda que perdura a día de hoy. En cuanto empezó a ser consistente e indudable su dominio sobre otras jugadoras, la FIDE organizó el Primer Mundial Femenino coincidiendo con la I Olimpiada de Ajedrez, que no con las de Verano ni las de Invierno.

En 1927 en la sede de London, RU, Vera representará a la extinta Rusia, se adjudica el título sobre el resto de jugadoras, sacando una ventaja de punto y medio sobre la segunda, la sueca Katarina Beskow y tres puntos y medio sobre la medalla de bronce y tercera, la Austriaca Pula Wolf-Kalmar.

“Clock move: In a game played clock move, a move is considered completed only after the clock is pressed. For example, one could touch a piece, then move a different piece—as long as the player has not pressed their clock button. This way of playing is uncommon but can be seen in casual games or blitz games.”

Como nacional Checa, Vera fue campeona del mundo en cinco ocasiones, Hamburgo en 1930, Praga en 1931 como local, Folkestone en 1933, cerca de Hasting en Inglaterra, donde vivía, Warsaw en 1935 y en 1937 en Stockholm.

En esa época alcanza uno de sus hitos más importantes en un torneo con hombres, quienes no podían ocultar su frustración al perder con ella. El Abierto de Ramsgate en 1929 donde acabó con tres victorias y una tabla.

En 1935 es invitada a participar en el Torneo de Moscú donde jugaría con los 12 mejores jugadores de la URSS y siete del mundo, siendo ella la única mujer en el certamen.

En Buenos Aires en 1939, como jugadora inglesa, consigue su séptimo entorchado mundial, ha sido la jugadora que ha mantenido el título durante 17 años. Su fortaleza se refleja en las partidas con sus más acérrimas rivales como Sonja Graf, eterna segunda, a la que derrotó sin despreciar sus cualidades.

Respecto a sus rivales masculinos, Vera concluyó su prematura carrera por encima de Samuel Reshevsky y Max Euwe, en cambio, perdió contra el español de nacimiento y cubano de hecho Jose Raul Capablanca, tambien contra Alexandher Alekhine, Mikhail Botvinnik, Paul Keres, Reuben Fne y Emanuel Lasker. Estos eran sus contemporáneos, pero los mejores del momento con los que ella siempre era invitada a participar.

Tengamos en cuenta que en la década de los 30 apenas hay sufragio femenino reconocido, por ejemplo en Andalucía la Constitución de 1883 lo reconoce pero al no ser aplicada, quedó en papel mojado y no fue posible hasta la venida de la II República Española en 1931.

Las dos ocasiones que se ha celebrado el evento en el Estado Español ha sido en 1889 en La Habana, Cuba y en 1987 en la capital Andaluza, Sevilla.

El trofeo de la Olimpiada de Ajedrez lleva su nombre y en el tardío año de 2001, por fin es considerada para formar parte del Salón de la Fama del Ajedrez.

Sus restos, junto con los de su hermana Olga y su madre, fueron cremados en Streatham Park en el sur de Londres.

No es fácil competir en desigualdad de condiciones, pero es muy meritorio destacar con todo en su contra para reafirmar que la única diferencia entre la mente masculina y la femenina es el desarrollo de su potencialidad mediante la práctica y el esfuerzo, sin importar el sexo, el origen o la condición.

“Countergambit: A gambit offered by Black, for example the Greco Counter Gambit, usually called the Latvian Gambit today (1.e4 e5 2.Nf3 f5?!); the Albin Countergambit (1.d4 d5 2.c4 e5); and the Falkbeer Countergambit (1.e4 e5 2.f4 d5). An opening need not have “countergambit” in its name to be one, for instance the Benko Gambit (1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 b5); the Englund Gambit (1.d4 e5?!); the Budapest Gambit (1.d4 Nf6 2.c4 e5); the Blackburne Shilling Gambit (1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nd4?!); and many lines of the Two Knights Defense (e.g. 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.Ng5 and now 4…Bc5!? [the Wilkes–Barre Variation or Traxler Counterattack]; 4…Nxe4?!; 4…d5 5.exd5 Na5 6.Bb5+ c6 [the main line]; 4…d5 5.exd5 Nd4 [the Fritz Variation]; and 4…d5 5.exd5 b5 [the Ulvestad Variation]) are all examples of countergambits.”

Hay muchos pasajes de la Historia de la Humanidad que desconocemos a pesar de la altura de sus méritos, en cambio, se han potenciado demasiado las falsas historias protagonizadas por malhechores asesinos, golpistas, ladrones…que nos ha llevado a idolatrarlos. La información es poder, la desinformación es ignorancia.

Cuídense y sean siempre felices, disfruten de una buena partida.

¡Va por ti, Vera!