El mayordomo del siglo XXI

Quienes gestionan el poder de verdad no viven en un palacio placentero donde todo es alegría y lujos. Cada persona con un cargo que toma decisiones de cualquier índole es consciente de que al mismo tiempo va a perjudicar, incluso va a dejar morir, a muchas personas para obedecer a quien le han puesto ahí.

Estas decisiones no se toman en un salón oscuro con una chimenea con un fuego centelleante, a la luz de las velas, en una mesa redonda rodeada de pálidos viejos de aristocráticas maneras. Ellos mandan a subalternos para que asesoren a sus candidatos, para que actúen como mayordomos reales a la vieja usanza. Ser quien adule y convenza al cabecilla.

Ahora hablemos de Dominic Cummings y Boris Johnson.

“Every morning when I wake

A feeling soon begins to overtake me

Ringing in my ears resounds through my brain

It finally surrounds me

There is fire, there is life

There is passion, fever and fury

There is love and there is hate

There is longing, anger and worry”

Para muchos os sonará a chino este hombre que vive una vida opuesta a la del Prime Minister (PM) Boris Johnson. No le gustan los escándalos, aunque los provoca, intenta ser discreto en esa aristócrata casta de políticos, lo consigue con certeza. Lleva más de veinte años asesorando y trabajando para miembros del Conservative en los distintos gobiernos y en la oposición. Para rizar el rizo, también fue asesor de Michael Gove, la otra cabeza pensante del PM Boris, fue Cabinet Office Minister, cuando anteriormente este desempeñó el cargo de Education Secretary. Estos dos hombres son los ideólogos y ejecutores del PM Boris. Cummings ejerce como Chief Adviser, por ahora.

“Oh, I have a flame, feel it touch my heart

And down at my core is the hottest part

I can burn without fuel”

Dominic Cumming gestionó y desarrolló el éxito del Brexit. Es un euroescéptico nato y un nostálgico y empedernido imperialista. Sólo cree en las normas para que las cumplas los pobres, es decir, tú, que lees esto, a no ser que tengas una cuenta con varios cientos de millones de libras.

Entre sus virtudes se encuentra su capacidad para mover ficha, fue el PM Boris quien anunció el adelanto electoral en el tiempo preciso, esto unido a su impactante y pegadizo lema del Brexit: “Get Brexit done!” se coló en la mente de la población en las elecciones en las que el PM Boris apabulló a Corbin. Antes, como Director de Campaña en el referéndum del Brexit supo gestionar y entender a la población británica, el “Vote Leave” con “Take back Control” animó a sus votantes, sin embargo “Britain Stronger in Europe” no movilizó a la población.

“If it should become too cold

I know I can endure the frostbite

Oh, a blanket then I’ll wrap around me

I keep myself so close to my side

No one then can cause me harm

Just as the river runs into the sea

Because every day, your fire alarm

Is deafening the silence all around me”

Es una persona convencida del impacto real que la ciencia tiene para la sociedad, porque sabe que ahí está el negocio, (pensemos en países como el nuestro, cuyos sus científicos están más fuera que dentro) de ahí también sus enfrentamientos con sus antiguos aliados, al insistir en mover partidas de dinero destinadas a la capital y suroeste de Inglaterra, las zonas con mayor poder adquisitivo, hacia la ciencia. La aristocracia no quiere microscópicos, solo prefiere caballos y pamelas multicolor. Ante la falta de liquidez y del dinero procedente de Europa, los del albornoz de terciopelo y pantuflas con escudos heráldicos no quieren ni un penique menos de lo suyo, por eso le están enseñando la puerta.

“Oh, I have a flame, feel it touch my heart

And down at my core is the hottest part

I can burn without fuel.

It is burning, It is burning”

Dominic Cummings se jacta de su vida ordinaria y su pulcritud con las leyes, como buen conservador, pero fue una de las personas del Gobierno que se saltó el confinamiento y cuando lo pillaron “looking for loopholes”. Al igual que el PM Boris no renunció, como era costumbre de los políticos de primera línea británica, lo que ahora parece cosa del pasado.

Pero tanto Cummings como su hermano, que también trabaja para el Gobierno, tienen sus días contados debido a todos los frentes abiertos. La mala gestión de la pandemia, la realidad del Brexit, la descapitalización del Estado británico, la gestión de Irlanda y el incumplimiento del Tratado con la UE, otro punto de inflexión que ha molestado a la aristocrática casta donde su palabra era oro y no la de un babieca, que es como ha quedado ante los ojos de la Comunidad Internacional. Su última esperanza ha sido derrotada en las elecciones presidenciales de EEUU.

Ha sido un buen director de campaña defendiendo uno de los proyectos que no ocultaba ni un ápice que sólo iba a beneficiar al 1% de la población. Si nada lo remedia, después de navidades los Cummings se irán a casa. En Channel 4, un canal de televisión público, hay una serie llamada “Brexit: The Uncivil war” donde su personaje lo interpreta Benedict Cumberbatch.

“You can trust me, we can laugh

Together we can share our sorrow

I will give you secrets too

An attitude that you may borrow

Gypsy woman said to me

One thing you must bear in your mind

You are young and you are free

But damned if you’re deceased in your own lifetime”

Terminamos volviendo al perenne tema de la pandemia. Parece que la vacuna está más cerca. Una famosa farmacéutica está a las puertas de distribuir una vacuna, en menos de cuarenta y cinco días estaremos protegidos o con capacidad de enfrentarnos con ciertas garantías al virus.

En cierta manera es una alegría muy grande, pero ahora viene “el truco del almendruco”. Esta vacuna será mucho más cara que la que está preparando la Universidad de Oxford.

Cuando creemos que la sociedad y nuestros gestores han aprendido algo de estos tiempos tan duros, con cierta frustración observamos que no han dejado ni cinco minutos de pensar sus negocios, es denigrante.

Veremos en las próximas semanas cómo se desarrolla todo, por ahora seguiremos con el Lockdown a medias, que sigue sin ser generalizado entre la población.

Este invierno puede ser muy duro para muchos, tenemos confianza en la cercana vacuna, pero también la desesperanza de que quizás no podamos pagarla o no sea para todos.

Sean felices, disfruten de la semana y del finde, si pueden, con música.

“Oh, I have a flame, feel it touch my heart

And down at my core is the hottest part

I can burn without fuel

It is burning, It is burning”-Eric Clapton y Marcella Detroit.

Dominic Cummings ha dimitido la misma noche que se ha escrito el artículo. Otra vez, se ha adelantado a sus adversarios.