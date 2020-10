De Esopo a Boris

Hay solo dos cosas que unen a la Humanidad en todo el globo: el binomio amor/sexo y escuchar cuentos de terceras personas. Los cuentos nacieron para explicar y aleccionar sobre la vida, para ilustrar a las nuevas generaciones.

Era más fácil decir que Thorn estaba usando su martillo cuando se formaba una terrible tormenta que no saber explicar su origen. El simbolismo de sus personajes expresan unas connotaciones que engloban el fondo del mismo cuento. En el relato La historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa se presenta a unos personajes y un contexto que reflejan la realidad social, política y económica de aquella época.

¿Qué relato será el que narre la realidad actual, los efectos de la pandemia y lo más impresionante, la falta de concienciación de nuestra clase política y de esos seguidores que la apoyan directa o indirectamente, como si fueran clubes de fútbol cuyo fanatismo no mide las consecuencias?

[In a field one summer’s day a Cicada was hopping about, chirping and singing to its heart’s content.]

Desde el sábado, en Inglaterra, se han establecido tres grados de medidas extraordinarias para el Covid-19 impuestas por el Gobierno británico. La primera y de menor gravedad es Medium; básicamente se puede hacer de todo, aunque con reservas en los casos de los gimnasios y de los restaurantes habilitados, estos últimos cierran a las 22h. Eso sí, se recomienda reuniones de seis o menos personas.

El siguiente “Tier” es “High” incluyendo el anterior, obviamente, pero con menos vida social dentro y fuera de casa o espacios cerrados, aunque las escuelas y trabajos seguirán abiertos. Y nada de pintas después de las 10pm.

Por último está la consideración de Very High, conlleva lo anterior, clausura de espacios públicos tales como parques, cierre de universidades pero no de la educación básica, primaria y secundaria. Habrá restricciones para viajar entre distintas áreas y se cerrarán los locales que no sirvan comida.

A todo esto se le unirán las propias restricciones de cada nación constituyentes. En London desde el 17 de Octubre empieza el Tier 2 que es el High.

[ An Ant passed by, bearing along with a great toil an ear of corn he was taking to the nest. “Why not come and chat with me,” said the Cicada, “instead of toiling and moiling in that way?]

Todo esto converge con el fin de las negociaciones abiertas bilaterales entre UK-UE.

La vía Australiana va ganando peso, sinceramente creo que era la única que UK tenía en mente a puerta cerrada, por lo tanto la UE debe prepararse para trabajar en esta dirección, ya que todo lo demás será una pérdida de tiempo y de dinero. UK es consciente de lo que le viene encima, pero está claro que un resultado neoliberal es indirectamente proporcional al estado del bienestar, su elección ha sido política y gestada para beneficiar a un porcentaje mínimo de su población. Ya veremos cómo la sociedad responderá a largo plazo, pero el virus Covid-19 es una excusa genial para justificar lo impensable.

[ “I am helping to lay up food for the winter,” said the Ant, “and recommend you to do the same.” “Why bother about winter?” said the Cicada; “We have got plenty of food at present.”]

Ahora mismo la sensación palpable es que no se está listo para la segunda ola. Como habían dicho las autoridades científicas, el frío ataca más fuerte a la población y el rango de afectados es mayor. Nadie es inmune. No hay que confiarse por la edad, aunque creamos que vivimos una vida muy saludable. Toda precaución es poca.

Debemos exigir a las autoridades competentes que se vuelquen en fortalecer el sistema de salud, la educación y dirijan la gestión del estado hacia las prioridades de los ciudadanos. No es tiempo de privatizar, si acaso lo fue alguna vez, sino de reclamar que las luchas políticas enmascaradas se terminen y se fortalezca la cooperación entre las administraciones y el sector privado. Si, ese sector que en Andalucía, y en otras zonas, se ha puesto de perfil con lo ocurrido.

El invierno está llegando, quizás para los que disfrutan de 24º de temperatura no lo parezca pero en estas latitudes lo sentimos ya en nuestros huesos. Aquellos que quieran contribuir al bien común, que se dediquen al voluntariado hacia los más necesitados de sus barrios, esas personas que no disponen de todas las “armas” para combatir la enfermedad, la soledad, el hambre…No hay mejor regalo de reyes que tener una bonita vecindad y que disfrutemos de la vida, que son dos días. Desechemos rencillas y las banderitas de pulseras o balcones, arrinconemos a los que gritan “viva la muerte” con el desprecio de un abrazo de razón y de solidaridad.

[ But the Ant went on its way and continued its toil. When the winter came the Cicada had no food and found itself dying of hunger, while it saw the ants distributing every day corn and grain from the stores they had collected in the summer. ]

La edad antigua y dorada de Grecia nos ha dejado una herencia extensa y maravillosa, en la literatura de los clásicos hay respuestas para casi todas las cuestiones de la vida presente. Busquemos en la red, en las bibliotecas, en las estanterías de la casa de los abuelos… y releamos esos libros que van a hacernos mejores. Os recuerdo que el saber no ocupa lugar y que la televisión y las redes sociales pueden ser nocivas a largo plazo.

Especialmente le recomendaría al Presidente andaluz, Juanma; al español, Pedro; a la europea, Úrsula y al británico, Boris la fábula clásica La cigarra y la hormiga. No hay un cuento que tenga una moraleja más apropiada para la actual situación de pandemia.

¿Y usted, cuál les recomendaría?

[Then the Cicada knew: It is best to prepare for the days of necessity.]