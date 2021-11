En el Reino Unido sigue vigente una sociedad militarizada muy visible en cada barrio. Los cuarteles donde las compañías de cadetes, jóvenes voluntarios, son instruidos en un servicio militar básico están situados a la vuelta de sus casas. Para muchas personas es equiparable a las actividades extraescolares, aunque con una gran diferencia, esta es totalmente gratis a diferencia de otras actividades que muchos hogares no pueden permitirse ni en sueños. ¿Enseñan valores?

Sí, a obedecer, a callar, a matar y todo para que Dios Salve a la Reina y su fortuna.

“They shall grow no old, as we that are left grow old”

El acuerdo firmado con EEUU y Australia en materia de seguridad contra China, básicamente, sirve en bandeja la soberanía británica y australiana, para uso estricto estadounidenses. Los australianos consiguen submarinos nucleares a precio de saldo, por eso han rechazado el acuerdo con Francia, pero atan directamente su política exterior a los intereses estadounidenses contra un vecino regional, como es China.¿ Y qué pinta Reino Unido?

Si le echas un vistazo al globo terráqueo, tanto en el Índico como en el Pacifico hay varias islas bajo soberanía británica, muy útiles en caso de escaramuzas o incluso alguna batalla naval. Por otra parte, Reino Unido gasta millones de libras en su ejército, un ejército profesional, bien armado y lleno de excluidos, descendientes de emigrantes desarraigados, gente pobre desempleada, mucha ultraderecha, gente con vocación y unos mandos nobiliarios, prácticamente, hereditarios.

“Age shall no weary them, nor the years condemn.”

Después del Brexit y la Pandemia habrá médicos de cabecera de la salud pública privatizados, menos dinero para la educación pública, menos policías en las calles, menos parques de bomberos, muchísimo menos gasto social, pero el presupuesto militar no se resentirá casi nada, porque un objetivo del Brexit es centrar los negocios de la gran minoria, y para ello se necesita un ejército que apoye al Jefe Americano.

The Remembrance Day, Dia del Armisticio sería su equivalente, aunque literalmente significa El Día de la Conmemoración. Fue revivido a principios de la década de los 90.

Una gran recesión fue vivida con la cesta básica de la compra por las nubes, los bancos expulsando a la gente de sus casas, despidos en masas…Todo lo que acompaña a las crisis económicas.

Algo que se aprende en este reino isleño es lo siguiente, todo se arregla con bandera y nacionalismo. La gente lo compra, la identidad “agredida” por “otros”; por supuesto, nunca afecta a todos por igual. Hay una clase trabajadora más empobrecida, la clase media disminuye y una clase elitista que se enriquece. Fomentar este acto desde varios grupos institucionalizados funcionó. ¿Quien no tenía en esa época un bisabuelo, abuelo o familiar que hubiera muerto en la Gran Guerra o WWI (World War I)?

“At the going down of the sun and in the morning.”

The Royal British Legion es una ONG encargada de todo el conglomerado de actos junto a las autoridades. Venden su famosa flor Poppy y dicen que ayudan a los veteranos de guerra, aunque las ayudas sociales a veteranos del ejército han sido disminuidas en gran parte por los gobiernos conservadores, por lo cual se han ido llenando las calles por hombres sin hogar, agresivos y con graves problemas mentales cuyas familias no siempre les pueden ayudar.

A las sociedades militaristas solo les importa el soldado que regresa bien para la foto, el herido, ya sea física o psicológicamente, les sobra, y más si hay que mantenerlo con el erario público.

En definitiva, a las once horas del onceavo día del onceavo mes, se hace un paro nacional de dos minutos, se conmemora el momento en que los estados enfrentados hicieron vigente el Armisticio en 1918. Luego un corneta toca The Rouse. La parafernalia y desfiles se trasladan al siguiente domingo, como este año.

“We will remember them”.

La WWI afectó a muchos barrios de Reino Unido de clase trabajadora que vivían en la máxima pobreza. Los monumentos han sido restaurados y cada rincón recoge los nombres de aquellos que murieron por un tal George V, abuelo de la Reina Abuela Elizabeth II, defendiendo su Imperio. Los australianos, canadienses, neozelandeses dejaron de ser súbditos imperiales para convertirse en ciudadanos de países independientes. La dominación británica no duró ni cien años en Oceanía, pero sus vínculos son muy estrechos desde entonces. Canadá cambió de protector de facto. Como siempre, los imperios basan su política exterior en la sangre de las clases populares, quienes han muerto y mueren por una mala cara en una moneda, por un trapo sacralizado y para justificar el robo de materias primas de un lugar en concreto.

Esa guerra supuso el inicio del fin de los Imperios Europeos y auge de los EEUU y la naciente URSS, y el preludio de la WWII.

La Andalucía británica, Gibraltar, como territorio británico que es, también celebra su Remembrance Day. Este año ha asistido a los festejos conmemorativos una delegación de quince diputados, tres de ellos han tirado por la borda los modales escrupulosos de los que tanto presumen en el parlamentarismo británico, la laborista Charlotte Nichols y los nacionalistas escoceses Drew Hendry y David Linden. Nuestros protagonistas actuaron como el típico turista británico que tiene una pulserita de todo gratis en un hotel ibérico, pero en la sala de espera VIP del aeropuerto de Heathrow y durante el vuelo. Fueron detenidos al llegar y alguno tuvo que ser llevado en silla de ruedas de la cogorza que tenía. Varios son los testigos que afirman y definen con esta expresión:

“They were pretty well-oiled”.

Ahora que el fascismo ha salido del armario, nuestros representantes deberían ser más pulcros y respetuosos con el erario público, de lo contrario, muchas personas empezarán a pensar que sus impuestos se tiran al retrete para mantener a unos borrachines. De esa forma se va generando entre la población la idea de que todos los políticos son iguales y se plantean para qué sirven. Así es como van abriendo los brazos a los líderes fascistas.

En casa pasa lo contrario, los once diputados de los 109 del Parlamento de Andalucía que renuncian a parte de su salario fueron excluidos por los otros 98.

El problema no es el número de representantes, si ellos cobran el salario medio de la población representada, es el abuso del erario público. De esos conocemos muchos casos y todos tienen la misma pulsera.

“Clearly drunk”

