La Virgen de la Antigua es un retablo de la Catedral de Sevilla, de Tlaxcala, de Lima, de Panamá y otros templos católicos de países de habla hispana.

También dio nombre a una isla del Caribe, Antigua, nombrada así por Cristóbal Colón quien necesita un artículo aparte para desglosar su afamada actualidad, la cual es inversamente proporcional a su muerte, desquiciado y en el olvido. Pero aclaremos algunos puntos sobre Colón.

Hizo todo lo posible para que no se conociera su origen. Seguramente porque fuera de origen andalusí musulmán o judío y/o por problemas con las leyes vigentes en su época, piratería por citar alguna. Fue un marino propulsor de una conquista gracias al conocimiento de una ruta justificada por el Papa y los Reyes cristianos.

Su muerte pasó sin pena ni gloria, eso sí, apartado del poder por las autoridades, incluso viajó preso hacia la Península. Ninguneado por todos, desde Américo Vespucci hasta sus descendientes, algunos de los cuales han vivido y manipulado la fama de su trayectoria, tanto en la popularización de la ruta occidental a las Indias como en la siguiente conquista político-militar. Uno de ellos es actualmente un fiel socio del exiliado de lujo, Juan Carlos de Borbón.

En la segunda mitad del s.XIX se fomenta su figura. En EEUU para menospreciar el relato británico sobre el descubrimiento y dominio del continente americano por parte del Imperio Británico en auge, la oligarquía de las nacientes repúblicas americanas pretendían mantener con este relato su poder sobre la población y grupos indígenas. Los gobiernos españoles querían reconectar y mantener los vínculos con las repúblicas americanas soberanas. La emigración italiana quería justificar sus raíces con los países nacientes y su derecho a emigrar como un proceso iniciado desde Colón en los países americanos, archienemiga de la emigración irlandesa más pro británica en el relato del descubrimiento.

Por lo tanto, reviven una figura totalmente desdibujada en consonancia con los intereses de cada uno. De ahí el boom de estatuas de Cristóbal Colón.

Alfonso XIII en 1914 oficializa el 12 de Octubre como feriado o festivo, dicho rey fue el último bajo cuyo reinado pierde militarmente ante EEUU las últimas islas en terreno americano. Su apadrinado de boda y dictador, Francisco Franco, aviva ese festivo dando un giro colonialista-nacionalista, que a día de hoy es fomentado por algunos grupos de corte ultraderechistas tanto en la Península como en las repúblicas americanas.

Lleven esas estatuas a un museo, expliquen y adecuen su historia, por qué se realizó y con qué fines, ya que aquellos pueblos que conocen su historia, no repiten sus errores.Regresemos esos espacios públicos a quien fomente los derechos humanos y civiles junto con los logros científicos-culturales.

La isla de Antigua forma parte de la monarquía insular de Antigua y Barbuda independiente desde 1981 del Reino Unido. Tiene una extensión de menos de 440 km2 y una población similar a la ciudad de Alcalá de Guadaira. El 90% de los súbditos son descendientes de los esclavos llevados desde África a trabajar en los campos de azúcar de los terratenientes británicos. Tras la prohibición de la esclavitud fueron contratados con salarios ínfimos, ya que les era casi imposible salir de la isla como por ejemplo comprando un pasaje de barco. La isla se unió al estado fallido de la Federación de las Indias Occidentales (West Indies Federation). Uno de los principales problemas de las islas caribeñas bajo ocupación británica es la distancia entre sí y la inestabilidad del tiempo para ir de una a otras. A día de hoy es parte de la Comunidad de naciones y reconoce a Isabel II como reina de la monarquía insular.

Después de la II Guerra Mundial muchos de los súbditos de la isla fueron transportados para reconstruir Reino Unido, otros emigraron a EEUU, Panamá, Venezuela y Colombia.

El navajazo en Notting Hill a Kelso Cochrane, que era uno de tantos afrodescendientes que llegaron a la Metrópoli, aunque no fueran categorizados como ciudadanos de primera. La ley de nacionalidades británica es tan homogénea como la tasación de los territorios bajo la corona, tales como sus paraísos fiscales (Entiéndase la ironía).

Inicialmente había emigrado a EEUU atraído por el relato vendido en cada película de una sociedad de bienestar.Un fallido matrimonio y una realidad dura hacia la población negra parecen indicar su cambio de destino.

De profesión, carpintero, un oficio artesano que no se aprende de un día para otro. Esos oficios en los que la experiencia es directamente proporcional a la calidad. La cultura de cómo trabajar la madera. El ojímetro calibrado por las horas de trabajo.

Una profesión donde la improvisación significa mal hecho.

Al mismo tiempo los grupo filofascista salían del armario y patrullaban las calles para calentar a todo aquel que les diera la gana frente a la pasividad de las autoridades, entre estos grupos estaban la League of Empire Loyalist, White Defence league de Colin Jordan, los fascistas de Union Movement de Oswald Mosley y una rama del Ku Klux Klan. Todos ellos muy activos en esos años. El Brexit ha revivido parte de estos grupos. Luego, los White thugs(matones blancos) conocidos Teddy Boys que se unían a este cóctel explosivo donde el su mayor argumento era que les quitaban el trabajo, eran delincuentes y seducían a sus mujeres.

“No Irish, no black, no dog”-Carteles en puertas y ventanas de edificios públicos y privados en el Reino Unido.

Debido al aumento de la violencia muchos afrodescendientes huyeron, la inacción de la policía y de los jueces cuyos veredictos siempre acababan favoreciendo a los grupos fascistas, tal y como se cansó de denunciar Pearl Connor, oriundo de Trinidad y Tobago ¿A qué os recuerda esto?

De hecho la población afrodescendiente se empezó a organizar y creó la CPPA (Coloured People ‘s Progressive Association) cuyo lema era Unite we stand, divided we fall.

En 1959, un 17 de mayo a medianoche, Kelso Cochrane venía del hospital de St Mary ‘s en Paddington después de asistir a urgencias por un herida derivada de su oficio en un dedo, un grupo de estos filofascistas lo rodearon a la altura de Golborne Rd, calle que cruza a Portobello Rd, lo apalearon y lo navajearon. Un taxista y otra persona lo llevaron al hospital pero nada se pudo hacer por su vida. Una placa recuerda su vil asesinato justo enfrente de la escena del crimen.

El grupo ejecutor del asesinato era muy conocido, pero nadie se atrevió a testificar por la represalias y/o la policía hizo oídos sordos a los indicios de los Teddys Boys.

El asesinato indignó a la población afrodescendiente que realizó varias campañas, una de las personas que participó fue la promotora del Carnaval de Notting Hill, Claudia Jones, editora de West Indies Gazzette. En Tabernacle, cerca de Portobello Rd, sigue siendo aún el lugar de encuentro de esta precursora.

La impunidad y el aumento de la violencia, junto a las noticias falsas que acusaban a los afrodescendientes, llegaron hasta el Prime Minister que vio cómo las personas que vinieron a reconstruir Reino Unido de las bombas eran maltratadas y atacadas con todo tipo de violencia.

Por otra parte, los políticos de las islas, que recién empezaban a obtener o exigir su independencia del Reino Unido, demandaban respuestas. Hasta hoy la familia de Kelso Cochrane sigue pidiendo justicia. La Policía británica sigue erre que erre con su tesis que Kelso fue robado por un grupo de chavales, cuando era de sobra conocida la endeble situación económica de la víctima. Hubo dos detenidos que fueron liberados con suma brevedad.

Por aquella época Notting Hill no era el barrio de Julia Roberts y Hugh Grant. Este asesinato dejó claro que al fascismo no se le debe hacer oído sordos, hay que enfrentarse a él. Esos jueces y policías fueron tan cómplices como quienes apuñalaron, patearon y repartieron esa propaganda.

La respuesta de la sociedad civil se personificó en un Carnaval único en todo el continente europeo que en parte nació de la injusticia sufrida por los descendientes de la esclavitud y el “apartheid” burocrático de esa época. Debido a las protestas de los últimos años se ha institucionalizado octubre como el mes de historia de la población afrodescendiente.

“Take action now. Protect your jobs. Stop coloured inmigration. Houses for white people not coloured immigrants”Panfleto distribuido por Oswald Mosley.

