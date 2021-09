Una de las claves para acorralar a una población es el miedo, pero ¿qué entendemos por miedo?

Según la RAE, este es su significado: el miedo es la angustia, por un riesgo o daño real o imaginario (atento a este último). Termina con un recelo o aprensión que alguien teme a que le suceda algo contrario a lo que desea. Fuera de la definición oficial, entendemos que aún no le ha ocurrido (ojo a esta definición también).

Antes los gobernantes buscaban la gloria encauzando a las clases empobrecidas y sin posibilidad de ascenso social para formar un país a costa de otros. Ahora tienen la misma intención pero utilizando el miedo.

Sí, el miedo es la bandera de cada gobierno de las llamadas democracias liberales. Siempre ha sido usado para referirnos a un enemigo común, obviamente junto a la potencia militar dominadora, es decir, EEUU. Son las imágenes de calles ardiendo por una revuelta, ya sea por la subida de la cesta básica de alimentación, por la impunidad de ciertos políticos tales como reyes, presidentes de gobiernos, jueces, militares y policías de alto rango, principalmente de todos aquellos cuya influencia les permite generar y engrosar su riqueza a costa de su gestión del erario público.

De nuevo el miedo era la amenaza para quienes imitan, congenian o entablan amistad con países que no siguen el guión de una potencia. Desde que tengo conciencia he visto las imágenes de supermercados vacíos, sin productos, donde sus gentes no tenían acceso a comprar, no se sabía si esa gente tenía o no dinero para comprar, porque ese no era el mensaje. La decisión de salirse del cauce produce escasez, y la escasez es el principio de la ruina. Este era su tema principal, no el que un país esté bloqueado y se produzca una falta de productos.

“With lifted feet, hands still,

I am poised, and down the hill

Dart, with heedful mind;

The air goes by in a wind.

Swifter and yet more swift,

Till the heart with a mighty lift

Makes the lungs laugh, the throat cry:—

“O bird, see; see, bird, I fly.”

Ahora, por primera vez desde la II Guerra Mundial, hay carencia de productos básicos en el Reino Unido. No existe un bloqueo comercial. No hay un motivo más allá del incumplimiento de un acuerdo y de las trabas burocráticas por su ciudadanía a las personas que formaban parte de esa cadena. Eso es todo amigos. Se ha hecho todo lo posible por expulsar a los europeos del este, que en su mayoría recogían el triste campo británico, ahora no se recoge.

Después de todo, ha sido un tiro en el pie de los propios terratenientes que subvencionaron el Brexit. Por otro lado, las malintencionadas trabas a los transportistas, muchos de ellos autónomos o de PYME( pequeñas y medianas empresas), no hacen rentable las rutas hacia Reino Unido.

¿Y qué dice la población? La culpa es de la UE (Unión Europea). Así lo están vendiendo en su mayoría muchos mass media. Sin embargo, un dato a tener en cuenta es la generalizada comida basura, base de la dieta insalubre que mantiene un porcentaje altísimo de la población. Ese grupo no está notando la carencia de productos de un modo decisivo, sólo comprueban que donde había varios tipos diferentes de productos, ahora solo hay algunos y en reducido número.

Según algunos encargados de abastecimientos, aún se está dosificando el almacenamiento antes de la consumación del Brexit, el cual es bastante finito.

De otra manera, los principales productos perecederos como verduras y frutas, que provienen de la UE, han decaído, pero volvemos a lo anterior. En un país donde las secciones de comida precocinada o congelada son gigantescas esto no es un problema urgente.

También parece que algunas medias verdades o mentiras a medias son desveladas, como esas famosas cadenas estadounidenses de comida rápida que aseguran surtirse de los productos nacionales donde abren su negocio. La realidad es otra.

Oficialmente, en Reino Unido ya comemos pollo lavado con cloro. En cambio, las empresas que sí usan mayoritariamente el producto británico están cerrando locales porque no les llega el principal ingrediente de su menú.

¿Y no sería una buena oportunidad para actualizar y mejorar la ingesta de ciertos animales? Sí, pero ahora más que nunca la comida sana solo se la pueden permitir una parte de la población. No, comer salmón coloreado de granja escocesa, pescado congelado, enlatado, embutidos, carnes procesadas, legumbres en tomate enlatadas…no es un comer sano ni saludable ni se debería prolongar más en el tiempo. Un factor importante en las muertes infantiles por Covid-19 es la calidad de la alimentación de los más jóvenes, muchos de los cuales sufren enfermedades crónicas.Hablemos también de la pobreza, muchos zagales no comen si no van a la escuela.

Nuestro Prime Minister quiere subir los impuestos a los que más tienen, por eso baja su popularidad. Hay gente cuyo sustento emocional de banderas y orgullo fantasioso patrio no se le acabará hasta que sea lo único que se pueda meter en la boca. Lo peor son los desubicados, ese grupo mayoritario que hacen de perro cortijero, esos que piensan que por llegar a final de mes justito son clase alta, pero baja, un estilo de vida ficticio, solo de postureo, de puertas afueras. Ese grupo que piensa que las élites los tienen en cuenta, que son sus amistades porque en la barra del bar, en el grupo de la red social de turno, por vociferar en una feria de pueblo con su pulserita y por su aliento incesantemente ya son parte de la élite.

No, ingenuo, inocente alma cándida. Eres un trabajador, quizás con cierta holgura temporal, pero ya. Ahí se acabó todo.

En resumen, la falta de productos básicos sólo acentúa el alza de precios, ya previsible, y aumenta la pobreza en muchas familias británicas, en otras la horquilla de ahorro se va a reducir en un altísimo porcentaje, si no desaparece. Un país cuesta abajo y los parapetos serán los de siempre.

“Is this, is this your joy?

O bird, then I, though a boy,

For a golden moment share

Your feathery life in air!”

Say, heart, is there aught like this

In a world that is full of bliss?

‘Tis more than skating, bound

Steel-shod to the level ground.”

Aparte de la falta de productos, otro detalle que ha cambiado la vida en Reino Unido es la movilidad, y no hablo por las restricciones temporales de la pandemia, ahora mismo, cuyas consecuencias cubren la nueva legislación permanente.

Los británicos deben renovar su pasaporte y tener una vigencia de medio año para poder ir a Calais a comprar tabaco y alcohol,un viaje para pasar el día, ahora necesita planificación. En cambio, los europeos que acceden a las nuevas visas de trabajo, no los residentes permanentes, están sufriendo la explotación de sus empresas, abusos de sus jefes, ya que si te quedas sin empleo, pierdes tu estancia legal en el país en poco tiempo, a no ser que encuentres un trabajo de la mismas características en un tiempo de crisis y desempleo.

Además debido a la privatización o externalización los puestos vacantes son precarios, por hora y con un salario de hace una década.

Las propuestas de Johnson de subir los impuestos a los ricos no me las termino de creer, o discrepo, si van a ser de tal manera que sirva para crear una sociedad con menos diferencia, algo que en la elitista Inglaterra es difícil de imaginar.

Antes del Solsticio de Invierno veremos las primeras medidas, luego las valoraremos en lo posible.

“Speed slackens now, I float

Awhile in my airy boat;

Till, when the wheels scarce crawl,

My feet to the treadles fall.”

En casa, Andalucía, tenemos más de lo mismo. Un presidente que eliminó la Consejería de Medio Ambiente, cuyo partido junto con los que cogobierna, directamente e indirectamente, aunque hagan morisquetas cual teatro callejero, y el partido que gobernó durante casi cuatro décadas negaron en el Senado Español proteger Sierra Bermeja. Luego redujeron y formalizaron el INFOCA, uno de cuyos miembros murió apagando el fuego, desviaron a los efectivos para proteger chalets y campos de golf antes que a los vecinos de las localidades. Siempre piden endurecer el código penal, luego se sacan de las chisteras una serie de leyes que endulzan estos actos terroristas.

¿Qué más deben acometer para que se les deje de apoyar?

“Alas, that the longest hill

Must end in a vale; but still,

Who climbs with toil, wheresoe’er,

Shall find wings waiting there. A Boy Song/Going Downhill on a bicycle of H.C Beeching”.

El presidente Moreno está perdiendo una oportunidad para realizar otro tipo de política y nos quiere demostrar en una legislatura que puede ser igual de desastrosa que la de sus predecesores. Recorte social, ladrillo y destruir nuestro patrimonio natural.

Quieren que se viva solo del turismo y destruyen lo único que nos diferencia del mundo. Campos de golf, playas, cerveza barata, ya hay mil sitios más, y para nada lejos de Andalucía, un país cuesta abajo también.

