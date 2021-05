Después de varias deportaciones de ciudadanos europeos que los mass media han publicitado, nos damos de bruces con la realidad. Reino Unido no es parte de la UE “anymore”, no hay libertad de movimiento. Cierto que con la pandemia el derecho a circular ha sido suspendido, pero muchos han olvidado un pequeño matiz, Reino Unido no es parte de la Unión Europea, votó en contra del libre movimiento de personas y decidió que su sistema público de salud deje de ser universal, que nadie venga a trabajar en condiciones de igualdad y que su sistema de casta, clasismo en europa, siga vigente por y para siempre.

Si piensas que el coste de este trato va a ser la pérdida de la capitalidad económica europea, lo tienen asumido. Y si crees que le puede costar la integridad territorial con Escocia e Irlanda del Norte a medio plazo, supieron negociar con Australia, Canadá y someterse a EEUU porque no podrán alcanzar un acuerdo que deje todo atado y bien atado con los dos países constituyentes vigentes, mucho más débiles a priori que los anteriores.

Dejémonos de tibieza. Empecemos a ser honestos con la realidad. Los británicos han hecho un acto de soberanía, el cual tendrá un precio alto en un mundo tan interdependiente como el que vivimos. Ellos lo han elegido y apoyado, primero en un referendo ajustado y luego en una mayoría absoluta rotunda a favor de uno de los promotores de todo esto, Boris Johnson.

““Employing EU citizens in the UK”

Para trabajar en Reino Unido hay que seguir las nuevas normas, principalmente, si has llegado después del 1 de enero del 2021, hace pocos meses.

Antes de todo, las personas que accedieron al estatus de pre-settled o settled (IRL) tienen dos años y cinco años respectivamente para vivir fuera del Reino Unido y que en teoría se le reconozca su derecho a la reincorporación del mercado laboral.

Claro que viendo cómo incumple constantemente los acuerdos con la UE, aunque le toquen el bolsillo al Gobierno de su Graciosa Majestad, es lo que hay, lo tomas o lo dejas.

Para aquellos andaluces o ciudadanos con un pasaporte de un estado miembro de la UE, quienes ya viven en el Reino Unido, menos los de la República de Irlanda, tienen hasta el 30 de junio para acceder a las dos categorías antes citadas.

“Checking an EU citizen job applicant’s right to work”

Bienvenidos todos los que quieran desplazarse para encontrar una oportunidad profesional. Desgraciadamente, el gobierno britanico está muy alejado de la filosofía de Blas Infante donde “Nadie es extranjero”, pero, aquí hay un sistema injusto, poco definido y a expensas del funcionario de turno que te pueda atender, para luego pasar por taquilla sí o si.

El ser contratado es una de ellas o abrir un negocio, si dispones del capital. Lean y disfruten.

Lo primero es acceder a una Licencia de Patrocinador conocida como Sponsor Licence. Luego si tu actividad entra dentro de las permitidas, podrás acceder al segundo paso. Tipo de Licence conocidas como Type of Licence. Esta dependerá del tipo de trabajadores que vayas a requerir. El tercer paso será justificar quien/que, who will manage sponsorship, manejará el patronazgo de dicha licencia y por último pagar la cuota correspondiente, the Fee.

La sensación que acaban de vivir es la misma que muchos seres humanos cuando intentan buscarse la vida en Andalucía. Necesitan unos requisitos arduos y subjetivos para su regularización y su legalidad depende de quien los contratas. Ya sabemos que es un mundo de piratas y explotadores, dar con alguien legal es casi una lotería. Sin embargo, para que los seres humanos acepten condiciones fuera de la ley ,las necesidades y penurias suelen ser más urgentes que los derechos sociales.

“UK points-based immigration system”

Hay otras dos opciones que son los Skilled Workers y Global Talent Scheme estan abren la puerta a trabajadores que el país requiera y no disponga, podría darse el caso de camareros y enfermeras o personal universitario de últimas tecnologías, en estos casos síi hay una diferencia entre el salario que Reino Unido les pagaría con respecto a Andalucía, Italia, Portugal,Grecia, Polonia…

Principalmente para acceder a Skilled Worker debes tener una oferta de empleo, un salario entre £20,480 a £25.600 anuales y una titulación equivalente y reconocida de RQF3.

Para Global Talent Scheme tienes que haber ganado un premio de elegibilidad conocido, como Elegible Award y documentos que acrediten que eres un líder o un fuera de serie en el campo donde te distingues.

Ambas contienen cláusulas donde si eres aceptado, también lo son tu pareja e hijos, si fuere el caso.

En la nueva Little England no quieren a cualquiera, solo a subordinados que busquen ser subordinados y sin más, y a premios Nobel, estos últimos da igual que se llamen López, Nowak, Engonga, Da Silva, Martinelli, Kadecevic…

Los que vinimos desde antes, a pesar de nuestras historias personales crudas, en poco tiempo nos llamarán afortunados por no vivir lo que ellos tendrán que pasar.

“EU Settlement Scheme”

Estos permisos de trabajos están realizados a medida para los ciudadanos de la UE:

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Republic of Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, (Andalusia) Spain and Sweden.

Y de la EEA:

Iceland, Liechtenstein and Norway.

Por último los de Switzerland que siempre están en todos los tratados pero sin ser miembro pleno de casi ninguno.

Debido a la fiebre que hay en casa por la lengua inglesa, ahí os dejo la nomenclatura oficial tal como la describe The Home Office o Ministerio del Interior britanico.

La única verdad del mundo es que siempre va cambiando, quien vive en la estaticidad, vive en la mentira.

Miremos en casa y preguntémonos cómo después de tanto tiempo y teniendo el PIB que tenemos, la emigración sigue siendo una salida obligatoria para tantos andaluces.

Y si nuestros alcaldes se vuelven locos por el turismo y lo anteponen a todo, quizás la culpa es nuestra por votarles, y así ocurre también con el presidente de Andalucía, del Gobierno español y la Unión Europea. Un acto de soberanía es ser consecuente con lo que hacemos, en eso los británicos son más conscientes.

https://www.gov.uk/check-uk-visa

Me gusta esto: Me gusta Cargando...