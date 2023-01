A diez días de la Nochebuena ya empezamos a recibir, bueno, a visionar Chrismas o felicitaciones navideñas. A casa ya solo llega una Tarjeta Navideña de un amigo nuestro que todos los años hace una verdadera obra de arte para que esta costumbre tan hermosa no se pierda. Nunca le contesto, pero no quiero pensar que éste no se acuerde de enviárnosla.

El día 16 de diciembre la Alianza Atlántica difundió la suya en forma de vídeo, como hace ya todo el mundo. Se publicó en el canal oficial de la OTAN en Youtube, y en él vemos a militares de Dinamarca, España, Estados Unidos y Letonia cantando un villancico en un bosque letón cubierto de nieve. El tema elegido es un villancico muy popular en Estados Unidos desde hace muchos años: "Carol of the Bells" (Villancico de las Campanas). ¿Y para qué? ¿Quiere la OTAN enseñarnos su lado más humano, más navideño?

También recibimos estampas navideñas desde la propia guerra, desde el mismo lugar de la contienda, donde se avían con poca cosa para hacer un árbol o una cena navideña, entre bombardeo y bombardeo.