¡La regla. Si eso la hemos tenido siempre las mujeres…! dijo por la calle una señora a otra. Y siempre hemos ido a trabajar, no hemos faltado ni un día. Como para decirle al encargado que nos dolía, vamos. Te tomabas una saldeva y ya está. A la máquina…

Dicen que te puedes pedir la baja unos días, los que te hagan falta, mientras te duela. Y el médico te los va a dar. Si, por aquí.

Y ahora van y con el Covid, no te dan ni un día de baja, hasta que no te sale positivo, aunque estés reventando de dolor… ¡Este gobierno es gili…! ¡Qué femenino! A mí no se me hubiera ocurrido escribir nada de este tema, es obvio, ¿no?, si no hubiera sido por la ministra de Igualdad Irene Montero. Ahora está negociando lo de bajar el IVA de las compresas y tampones. A buenas horas…también deberían meterle mano a lo de los pañales de los niños chicos, que se va un dineral en eso solo.