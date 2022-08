La vida a veces, te coloca en una posición donde para la resolución de un conflicto, no te sirven los principios de los grupos sociales a los que perteneces: políticos, religiosos, naturalistas...

El árbol de San Jacinto, nos ha colocado en una posición que requiere la superación de pertenecer o no, a uno de estos paradigmas. Más bien requiere una mirada integradora, que nos ayude a tomar decisiones en función de las consecuencias que tienen para la vida de las personas. Y digo para la vida de las personas porque somos las que vivimos en las confluencias de las calles San Jacinto y Pagés del Corro; y no digo para la vida de los árboles puesto que no estamos en el Parque de los Príncipes, ni en el Parque de Doñana.