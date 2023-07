La Sanidad es la palabra más denostada por nuestros políticos. Todos la nombran, justo al contrario que la palabra cultura. Todos dicen que van a mejorarla, pero los datos nos muestran lo contrario. Después de una pandemia universal que afectó a todo el planeta, paralizó a las sagradas economías que tanto molestan al poder inhumano y arrodilló a la codicia y a la avaricia como nunca antes se había visto, incluso así, la palabra Sanidad es manoseada y vilipendiada hasta tal punto que nos alejamos de su concepto y de su origen.

Sanitas es una palabra latina que evolucionó al castellano, la RAE la define como: Cualidad de sano, cualidad de saludable; la definición más destacada por importancia y efecto: Conjunto de servicios gubernativos para preservar la salud común de los habitantes de un territorio.

En todos los países hay sanidad estatal, es decir, de titularidad estatal, pero eso no significa que llegue a toda la ciudadanía. Un ejemplo que conocemos, gracias a Hollywood, es en EEUU donde una familia depende de sus ingresos para poder acceder a diferentes especialistas de la salud cuyos precios son insultantes: Un inhalador son 150 dólares, un parto entre 20 a 30 mil, cáncer de 100 mil para arriba, todos ello en dólares americanos, casi en paridad con el euro.

Y por supuesto, si no hay un respaldo económico, tome la puerta de salida y bendiciones, por eso en muchos estados están cambiando ciencia por religión. Una cura, la otra es uno de los negocios más antiguos del mundo que promete lo que nadie ha podido confirmar.

Y para colmo, Europa que había tomado otros derroteros, ahora lo está copiando, véase la privatización de departamentos en el sistema británico, copago en el sistema de Países Bajos o la misma Andalucía de Moreno, ahora.

The card exists because the right to health care in the European Union is based on the country of legal residence, not the country of citizenship.

Sin embargo, aún nos queda la Tarjeta Sanitaria Europea. Es un documento con diseño soso y triste, cualquier carné de biblioteca o de club de amigos del ovni tiene un modelo más llamativo. Aunque su poder es mil veces mayor.

La Tarjeta Sanitaria Europea es un documento expedido por cada miembro y por aquellos países que tienen un acuerdo específico. En definitiva son los países de la Unión Europea y los mosqueteros del Área Económica Europea que son Liechtenstein, Islandia y Noruega, a la que se adhirió Suiza.

¿Qué ha pasado con el Brexit?

La Tarjeta Sanitaria Europea fue otra bajada de pantalones de la fanfarronería británica. No hay medios técnicos, humanos y económicos para afrontar un proyecto por sí mismo que cubra a la población británica que reside en el exterior o tienen una segunda residencia, por lo cual han prorrogado su membresía hasta finales de la década, como mínimo, doy fe de ello. En conclusión, Reino Unido está dentro hasta las trancas.

La Tarjeta Sanitaria Europea te da el poder de disfrutar del servicio de salud del estado miembro con las mismas características que un ciudadano de ese estado.

