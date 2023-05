¡Atónitos! Estaréis viendo cómo el príncipe ese, que se hizo viejo esperando, por fin llega a rey. Una carroza de fábula, de princesa de Disney lo paseará y saludará a sus súbditos con su mano enguantada en blanco como lo hace el gatito chino. No hay duda de que para Charles The Third es un momento que se ha dilatado bastante en el tiempo.

A la anterior usuaria del cargo, por lo que se ve, no le pesaba mucho y no quiso jubilarse, ¡con todos los años que había cotizado!