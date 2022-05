Hace unos días The Prime Minister fue entrevistado en ITV. La entrevista fue incómoda y dejó muy claro lo lejos que se encuentra de la ciudadanía o siempre ha estado en realidad. La diferencia ahora es el aumento de precio de las necesidades básicas. La vida ha empeorado, Brexit, recortes antes y durante la pandemia… no solo hablamos de la canasta básica. Aunque es cierto que una gran parte de la población se alimenta de latas de conserva, comida congelada y rápida. Aun así, el precio está superando lo esperado sin previsión de mejora.

Ha! Ha! Said the clown, has the king lost his crown?