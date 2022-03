Me impresiona que alguien pueda pensar que una mujer llegue a tomarse una cuestión como abortar así, a la ligera. Me llama la atención que nadie se plantee los pasos anteriores y posteriores al aborto, lo que lleva a una mujer a esa situación y lo que supondrá en el futuro, para ella, el haber interrumpido un embarazo. Como si abortar fuese un juego, como si fuese fácil, como si quien pasa por ello, no sintiese nada.

Comentarios de este tipo se leen en internet desde hace casi un mes, momento en el que los medios de comunicación españoles anunciaban que en Colombia se había despenalizado el aborto. Aunque a quién vamos a engañar, comentarios así pululan por las redes desde hace años y en situaciones como la colombiana, repuntan y crecen, dejando entrever las carencias de una sociedad que continúa mirando al mundo desde los ojos de quienes pueden hacerlo todo y no de quienes son víctimas del sistema desigual en el que vivimos.