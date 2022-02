La semana pasada conocimos el futuro del histórico convento de San Agustín, será un hotel de cinco estrellas. Sorprende que, un Bien de Interés Cultural del siglo XIII, vaya a convertirse en un hotel de seis plantas. Aunque, a estas alturas, con la invasión de turistas que está sufriendo el centro de la ciudad, quizás no sorprende tanto. Lo más llamativo es que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla han dado luz verde al proyecto. ¿Acaso no podría aprovecharse el convento para crear un centro cultural, como en las Atarazanas? A Sevilla no le sobran los espacios culturales, precisamente.

Sevilla es una ciudad que está de moda. Lleva años en la mente de millones de turistas que la eligen como destino. Prácticamente, Sevilla siempre está llena de turistas todo el año. Sin duda, es motivo de júbilo y celebración. Pero no perdamos la cabeza diseñando una ciudad solo para ellos, sacrificando nuestro patrimonio para conseguirlo. Sevilla debe ser una ciudad amable con el visitante, pero sobre todo con su gente.