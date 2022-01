He comprado entradas para ver el espectáculo de El Corte Inglés el primer día de las rebajas. Todo el mundo corre sin brújula, buscando las mejores gangas. Tirones por una camiseta, gritos, cestas enormes con un montón de artículos al 80%, para que metas la mano y saques algo aleatorio, pero que está al 80%. Los dependientes dando respuestas contradictorias. Unos dicen que los zapatos están a un 50% de descuento; otros, que no. Soy preso de la barbarie de las rebajas, del descontrol y la desinformación. Esto es el día de las luchas.

Siento que ya he vivido esto. Los precios engañosos son los datos de impacto real de la variante ómicron. Los trabajadores dando información dispar son las instituciones del Estado y Comunidades Autónomas, que no se ponen de acuerdo. Mientras tanto, los ciudadanos huimos de algo que no sabemos siquiera cuán grave es, pero que se llama ómicron. U oritrón. Gracias, Paz. Lo que nos faltaba en este mejunje lamentable era un mensaje antivacunas.