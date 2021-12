«Toca volver a ser la vanguardia, a colocar Andalucía en el centro». Estas son las palabras con las que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se dirigió a un atronante público en un universo paralelo en el que de verdad Andalucía importa en el escenario político español. Realmente, la dirigente dijo -oh, sorpresa- «colocar Cataluña en el centro», como si no se les tuviese nunca en cuenta. Ojo, esto no es en contra de Cataluña -tierra que adoro- sino que a nosotros sólo nos hacen caso en Carnaval, en la Feria y cuando en la meseta aprieta la calor. Cuando salimos a defender lo nuestro -que realmente es de todos- a muchos se les olvida a quién representan.

«Nos toca ser vanguardia porque cuando nos ponemos siempre lo hemos sido, en lo científico-tecnológico y en lo humanístico-cultural»