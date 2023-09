Hace tiempo que el término “fumar” se empezó a sustituir por el de “vapear”. Una tendencia que modifica los hábitos de consumo asociados al tabaco en favor de la salud. Es evidente que utilizar el cigarrillo electrónico no es lo más adecuado si se pretende mantener una actitud impecable en términos de bienestar. No obstante, se trata de una práctica mucho menos nociva que la adicción al cigarro convencional, el cual está compuesto de una enorme variedad de sustancias dañinas para el organismo. Pero, ¿cuál es la normativa de estos dispositivos? Veamos exactamente cuándo puedes usarlos y cuándo no está permitido.

Qué dice la ley sobre el uso de vapers en interiores

La Ley Antitabaco de 2005 cambió por completo las dinámicas de consumo de cigarros, prohibiendo así fumar en interiores. No obstante, hace algunos años surgieron los cigarrillos electrónicos y esto volvió a cambiar. Unos dispositivos que pueden incluso ser sin nicotina y que resultan mucho menos perjudiciales. Ahora bien, sí se plantean ciertas restricciones que es conveniente valorar.

Si bien es cierto que no existe una normativa que prohíba de forma general el uso del vaper en interiores, también lo es que en ciertos lugares no se puede utilizar este aparato. Esto evidencia el hecho de que a pesar de no ser estrictamente sanos, quedan muy lejos de generar los daños asociados al tabaco convencional. Ante tal realidad, pasamos a presentar los espacios interiores en los que no se puede vapear y en los que sí es legal emplear el dispositivo.

Zonas prohibidas para vapear

Tal y como lo especifican las últimas regulaciones, los espacios interiores que pertenecen a las administraciones públicas no permiten el uso del vaper. En este punto destacan los centros educativos, los centros de salud (incluyendo las clínicas privadas y las farmacias) o las oficinas de orden público y las administraciones públicas.

Asimismo, en los transportes también se ha prohibido el consumo del cigarrillo electrónico. Lo cual afecta por igual a los trenes y metros, los autobuses, los taxis, los aviones o los ferris. Todo ello sin olvidar que también hay áreas al exterior en las que no se puede emplear el dispositivo, tal y como es el caso de los parques dedicados al entretenimiento infantil.

Dónde se puede vapear sin problemas

Entonces, ¿dónde se puede vapear sin que nadie te diga nada? Puesto que no hay leyes concretas que impidan esta práctica en los siguientes lugares, siéntete completamente libre para usar el cigarrillo electrónico.

En este punto, destacan los bares y los restaurantes. A no ser que los dueños del local hayan prohibido de forma explícita su uso, podrás emplearlos dentro del establecimiento. Algo todavía más habitual en el caso de los clubes y las discotecas. Donde el ocio anima a emplear estos aparatos y así abandonar la necesidad de fumar que tanto incentivan estos establecimientos.

¿La normativa también aplica a los vapers sin nicotina?

Llegados a este punto, quizás te estés preguntando si todo lo explicado hasta el momento es algo exclusivo de los vapers con nicotina o que se puede extrapolar a cualquier dispositivo de estas características. Lamentamos afirmar que se trata de una normativa conjunta y que con independencia de si tu pod desechable cuenta con esta sustancia o no, estarás obligado a seguir las restricciones previamente planteadas.

Ahora bien, mientras que el tabaco está drásticamente prohibido en interiores, sean del tipo que sean, los cigarros electrónicos todavía se pueden utilizar en ciertas áreas concretas. Una manera de aliviar las ganas de fumar que va a reducir drásticamente tu consumo de tabaco sin que la ansiedad domine tu vida. Por lo que, si sigues fumando de la forma convencional, te animamos a que hagas el cambio que tu cuerpo te está pidiendo.