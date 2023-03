Para algunos niños y niñas el hecho de ir a la guardería y a la escuela infantil puede ser difícil de asumir sobre todo por tener que estar separados de sus mamás y papás durante tantas horas a diario. Sin embargo, hay varios aspectos que tarde o temprano acaban dando pie a que estén a gusto en dichas instalaciones.

El buen hacer por parte de los profesionales de la docencia es clave en este sentido, aunque a la lista de factores hay que sumar la disposición de ciertos elementos. Nos referimos al material educacion infantil, sobre todo determinados productos en concreto que suelen gustar mucho a los más pequeños de la casa.

A continuación elaboraremos un listado del material de educación infantil que acostumbra a entusiasmar a los peques, describiendo sus características y las razones que dan pie a que gusten tanto.

Lápices de colores de madera

Estimular la creatividad y la imaginación de los niños es fundamental. Para tal fin no hay nada mejor que los colores de madera, los cuales están disponibles en la práctica totalidad de guarderías, así como de escuelas infantiles. Y no es para menos, puesto que a los peques les encanta plasmar en un papel aquellas ideas que surgen en su mente: sol, casa, animal, persona, etcétera.

Actualmente hay lápices de colores de madera fabricados por multitud de marcas. Una de las más populares es Faber-Castell, la cual ha adquirido tanta fama sobre todo por el buen resultado que ofrece. A la lista hay que sumar la icónica Staedtler.

Sea cual sea la elección de la guardería o la escuela infantil, optando por colores de madera fabricados por una marca de prestigio y confianza como las que acabamos de mencionar, el nivel de seguridad es máximo. Esto es debido a que dichas compañías refuerzan al máximo las minas de los lápices implementando en ellas un sistema que evita las roturas.

Los peques, cuando dibujan con estos colores de madera, no solo están seguros. Por si fuera poco también se sienten muy cómodos, lo cual es fruto de lo ergonómicos que llegan a ser los lápices.

Aquí no terminan las características tan buenas de las que presumen los colores de madera. Adicionalmente destacan por un aspecto que tienen en cuenta tanto los profesores como las madres y los padres. Se trata del factor de la sostenibilidad.

Las pinturas de madera que son de alta calidad han sido fabricadas con madera que proviene de bosques que son sostenibles. El ecologismo cada vez forma parte de una mayor cantidad de familias, las cuales saben que es una práctica esencial para mantener el planeta en el mejor estado posible y hacer de él un lugar mejor para la habitabilidad de sus propios hijos.

Conviene destacar que el uso de los colores de madera da pie a que los peques vean mejorada su psicomotricidad, ya que de vez en cuando tienen que sacar punta a los lápices que utilizan. Para ello emplean otro tipo de material de educación infantil: el sacapuntas.

Conjuntos de psicomotricidad

Ahora que hemos mencionado el término psicomotricidad, llega el momento de hablar de otros productos de educación infantil que gustan a los peques incluso más que los anteriormente sacados a colación. Nos referimos a los conjuntos que han sido diseñados y fabricados pensando específicamente en la psicomotricidad de los infantes.

Los hay de todos los tamaños, desde 50x50x50 centímetros hasta algunas unidades que llegan a los dos metros de longitud.

Sin darse cuenta, los peques cuando se colocan encima de la superficie ven mejorada notablemente su psicomotricidad. Además, lo hacen pasándoselo en grande con sus compañeros. De hecho, son elementos que también fomentan la socialización, puesto que a los niños y las niñas les gusta compartir dicho espacio con otros peques de su misma edad.

Puzles

Los juegos pueden ser aprovechados al máximo para que los niños pequeños, en la guardería y la escuela infantil, mejoren mucho su capacidad intelectual, la memorización y otros aspectos que en su vida serán de suma importancia. Así lo demuestran los puzles, un tipo de material de educación infantil que cada vez está presente en una mayor cantidad de centros escolares.

Ello no es de extrañar teniendo en cuenta lo mucho que llega a gustar a los peques, sobre todo si aquello a lo que han de dar forma es un animal, un personaje de dibujos animados o algo similar que llame su atención.

Eso sí, para que el puzle proporcione los resultados esperados, es esencial que no provoque frustración alguna. Es decir, ha de ser apto para la edad que tienen los alumnos en ese momento. No conviene optar por aquellos rompecabezas que tienen una excesiva cantidad de piezas. Hablando de ellas, es de vital importancia estar siempre vigilando a los niños para que no se lleven ninguna pieza a la boca.