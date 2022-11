Küppers es uno de los conferenciantes más reputados del mundo. La temática de sus ponencias gira en torno a la psicología positiva, la motivación y la actitud como ingredientes de un motor capaz de fomentar el crecimiento personal.

Además, se trata de una de las figuras clave en el desarrollo de fórmulas capaces de fomentar el trabajo en equipo, por lo que es recurrente su presencia en eventos de empresa centrados en el desarrollo personal, la motivación y el autocrecimiento.

Las charlas de Víctor Küppers, muy bien valoradas por empresas y oyentes

Hay dos aspectos que hacen que las conferencias de Küppers sean una delicia para quienes las presencian. Por un lado, su retórica, basada en la empatía, la cercanía y la conexión le convierte en una figura con la que enseguida se crea un lazo a través de las palabras. Eso le permite crear un discurso efectivo donde los canales de recepción se focalizan en el mensaje que guardan sus palabras.

Por otro lado, el conferenciante de origen holandés es un experto en trabajar aspectos clave de las actitudes frente a la vida, así como en el desarrollo de habilidades comerciales dada su formación académica que ha ido ampliando con el paso del tiempo gracias a su inestimable experiencia.

“La primera parte de su discurso se basa en las actitudes frente a la vida, y reúne una serie de puntos esenciales que permiten a cualquier persona examinarse a sí misma para detectar sus puntos flacos y trabajar en ellos, mejorando la autosatisfacción por el progreso realizado, potenciando la motivación, mejorando el autoconocimiento y desarrollando aptitudes que podrían ser claves en el futuro para convertirse en una figura de liderazgo indiscutible”, explican desde MT Consulting, una de las mejores agencias del momento que permite contratar a conferenciantes de la talla de Víctor Küppers para que su asistencia a eventos de empresa den un plus de efectividad al discurso de crecimiento y desarrollo personal.

Aunque puede ser un aspecto que de primeras pase desapercibido, el autoconocimiento es esencial para saber en qué áreas de uno mismo hay que centrar los esfuerzos. Se busca siempre la mejora paso a paso, el desarrollo de mejores aptitudes que no solo tengan una aplicación en el plano laboral, sino también en el personal. Por eso, crear un nexo con el oyente a través del lenguaje es tan importante, dado que a nivel individual estos puntos pueden ser distintos, pero no por ello deben ser ignorados.

“Alguien de la talla de Víctor Küppers sabe cómo emplear sus conocimientos y de qué manera expresarlos para conectar con la audiencia”, comentan desde MT Consulting. “Es gracias a su capacidad de empatizar con ella lo que le ha convertido en un conferenciante extraordinario, capaz de convertir un evento de empresa en una herramienta de cambio”, añaden.

Por otra parte, dado que el conferenciante originario de Eindhoven es un especialista en el estudio y desarrollo de técnicas de ventas y fidelización de clientes, conoce mejor que nadie cómo se debe regir el desarrollo de una empresa y de qué manera se pueden utilizar las capacidades de su equipo humano para mejorar el trabajo en equipo, fomentar el desarrollo de nuevas competencias basado en la confianza, la colaboración y la persecución de un objetivo común.

“Dado que Víctor Küppers es un experto en este campo y sabe utilizar como nadie el lenguaje para transmitir ideas empatizando con los oyentes, no se nos ocurre un conferenciante mejor para un evento en el que se busque potenciar estos aspectos, combinando la experiencia del mundo empresarial con la parte más humana de quien sabe lo importante que es poner de relieve aquellos aspectos que nos hace humanos y que fomentan el crecimiento del equipo como un todo, mejorando la posición global del mismo y haciéndolo más competitivo, empático y flexible ante nuevos cambios”, comentan.

Frases para el recuerdo de Víctor Küppers

A lo largo de su trayectoria como conferenciante, Víctor Küppers ha dejado algunas frases que todavía resuenan entre quienes han tenido el privilegio de asistir a una de sus charlas. “Víctor Küppers es un conferenciante capaz de utilizar el tiempo a su favor, aprovecharlo como nadie y emplearlo en transmitir un mensaje de calidad, efectivo y con las herramientas necesarias para asegurarse de que llegue”, explican los expertos.

“Algunas de sus frases son contundentes y representan la manera en la que Küppers enfoca sus charlas, apostando por la motivación, el liderazgo y la transparencia”, añade el equipo encargado de recopilar algunas de las mejores frases de Víctor Küppers del portal TopFrases.net.

Frases como “no es lo que te ocurre, es lo que haces con lo que te ocurre” o “la paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces” son algunas de las joyas que se han podido escuchar en los discursos de Küppers. La motivación es uno de los pilares fundamentales de las charlas del ponente holandés, pero no hay que olvidar que las frases de motivación no son nada si no cuentan con soluciones o pautas claras para focalizar esa motivación y dirigirla hacia un objetivo.

“Algo que hace muy bien Küppers es ayudar a los ponentes a concentrarse en una meta específica y concentrar esa motivación que se ha ido generando durante toda la conferencia para visualizar esa meta, proporcionando una sensación de satisfacción al haber dotado a los oyentes de las herramientas necesarias para reconocer sus metas a corto y largo plazo y ayudarles a desarrollar esa motivación en actitudes proactivas que les permitan perseguir esos objetivos”, sentencian.