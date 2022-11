Mientras que BBVA registró un aumento del 46% en sus beneficios, entidades como Santander y CaixaBank registraron crecimientos del 25% y 17,7% respectivamente

Con la llegada de la pandemia, y la subsecuente invasión rusa sobre Ucrania, la economía española ha mostrado los primeros indicios de una recesión importante de cara al 2023, con la inestabilidad económica siendo el pilar de la nueva crisis. Esto se ha visto en prácticamente todos los sectores que componen la economía, excepto por uno: la banca.

Aunque inicialmente parecía que la banca iba a atravesar una situación similar a la del resto del sector privado, la realidad fue todo lo contrario: en el último año, los beneficios de la industria han incrementado significativamente, siendo uno de los momentos de mayor rentabilidad para buena parte de las grandes empresas.

Grandes bancos, beneficiados

No se trata de una teoría conspirativa, sino de una realidad que atraviesa la mayoría de las entidades financieras. Uno de los ejemplos más importantes es el de BBVA, que registró beneficios de 4.842 millones de euros durante los primeros 9 meses del 2022, un incremento cercano al 46% si se le compara con el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, una de las entidades de peor rendimiento (en comparación con sus pares) fue El Santander, que registró un incremento del 25% en comparación con el año anterior, porcentaje que se traduce en beneficios de más de 7.300 millones de euros. Esperan incrementar el pago a los inversores del 40% al 50% de los beneficios.

Del mismo modo, CaixaBank mostró un crecimiento del 17,7% en los beneficios, es decir, 2,475 millones de euros. El beneficio, tan solo entre los meses de julio y septiembre, fue de casi 890 millones, un incremento estable desde el 2020 que convierte al 2022 en el año con mayores recaudaciones en más de una década.

¿Es momento de solicitar un préstamo?

Entendiendo que la banca no solo es capaz de evitar los efectos adversos de la crisis, sino incluso beneficiarse en gran medida de estos, cada vez es más pertinente preguntarse si vale la pena solicitar un préstamo en el panorama actual. La respuesta no es sencilla, sin embargo, existen algunas variables que pueden ayudarnos a decidir.

La periodista y economista Patricia García Beneytez, en el portal de la comparadora de préstamos Finbino, explica que solo debemos solicitar financiamiento en caso de que se cumpla una de tres condiciones: no hay posibilidad de obtener dinero a través de otra vía, el préstamo está pensado en cumplir con una necesidad importante, tenemos suficiente dinero para pagar el préstamo a tiempo.

A diferencia de lo que se vivía en momentos de mayor estabilidad, los préstamos no deben solicitarse si buscamos saciar un capricho, o si nuestra situación económica no permite pagar la deuda. Esto es cada vez más importante, ya que el nivel de endeudamiento actual en España sería el más alto que haya experimentado el país.

Recesión asegurada para el 2023

Si bien el fantasma de la recesión parecía esquivo hasta hace algunos años, la situación cambió dramáticamente en este último año, con distintos expertos afirmando que es casi un hecho para este 2023. Por su parte, la economía europea estaría encaminada a una recesión técnica, es decir, una caída sostenida en el PIB por al menos 6 meses.

Por el momento, mientras que algunos especialistas tratan de minimizar las dificultades de la recesión, asegurando que no será una crisis de grandes proporciones, sectores del gobierno incluso han declarado que no existe posibilidad de que esto suceda, ya que los principales indicadores no llevan a esa conclusión.