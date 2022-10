Las placas solares se han convertido en una de las mejores opciones energéticas para muchas personas, empresas o países. Uno de los motivos, es porque estos paneles, además de generar energía, también ofrecen muchos beneficios para quien decida tenerla. Si cuentas con esta fuente renovable, o tienes pensado adquirirla, es importante que conozcas varios aspectos sobre ellas.

Los paneles, funcionan de una manera muy interesante, y como sabrás, dependen de la luz solar. Las baterías para placas solares, son las encargadas de acumular esta energía. Esto hace que puedan tener la electricidad almacenada, y funcionen sin ningún problema. En esta oportunidad, te hablaremos un poco sobre ellas y así tengas más razones para usarlas.

10 datos interesantes sobre las placas solares

Las placas solares se crearon hace muchos años, y desde entonces se convirtieron en una excelente fuente de energía renovable. Entre las principales características que encontramos en ellas, es que traen beneficios para el medio ambiente. Pero esto no es todo, ya que tiene otras cualidades que puede que no sepas o no conocías del todo.

Su energía es más económica que las tradicionales

Estos paneles funcionan gracias a la energía solar fotovoltaica, y una de las ventajas a diferencia de la fuente tradicional, es que es más económica. Según estudios, esta tecnología es mucho más barata que aquellas que se alimentan de gas o carbón. Es por eso que, a nivel mundial, varios países o empresas han optado por introducir en sus proyectos las placas solares.

Las placas solares son fáciles de mantener

En ocasiones, solemos pensar que los paneles solares requieren de un mantenimiento intenso, o dedicarle mucho tiempo. Pero esta no es la verdad, ya que no es necesario mucho esfuerzo para mantenerlas en condiciones adecuadas. Normalmente, estas placas requieren de una revisión esporádica, solo para quitar las hojas y cierta suciedad, según sea el caso.

Pueden producir energía sin luz solar directa

Es posible que hayas pensado que las placas solares solamente se cargan cuando reciben energía solar directa, pero esto no es del todo así. Los paneles tienen la capacidad de captar distintos espectros de los rayos del sol. Es por eso que las mismas se pueden recargar aún cundo no reciben la luz del sol frontalmente. También podrás cargar las celdas a pesar de que el día esté nublado.

Las placas solares tienen un tiempo de vida útil prolongado

Los paneles solares tienen una vida útil prolongada, siempre y cuando no haya algún factor externo que lo impida. A través de los años, quienes trabajan con esta energía renovable, han perfeccionado su diseño para asegurar mucha más durabilidad y resistencia. De manera general, las placas pueden durar ente los 25 y 30 años, pero en ocasiones pueden durar mucho más.

Reducen en gran manera tu factura

No solo es con una energía más económica que la tradicional, sino que puede reducir considerablemente tu importe. Teniendo en cuenta aspectos como el tipo de instalación o el lugar en el que vivas, podrás reducir tu factura en 20% y 25%. Todo esto hace que tener una placa solar, te permita ahorrar una buena suma de dinero a mediano y largo plazo.

Los paneles solares son muy resistentes

Las empresas que diseñan los paneles solares, en busca de ofrecer un mejor producto, también han perfeccionado su resistencia. En este sentido, las placas están hechas de tal manera que puedan resistir cualquier tipo de clima. Es así como soportan perfectamente los tiempos lluviosos, sequías, granizos o tormentas severas. Esto descarta completamente lo que muchos pensaban sobre su fragilidad.

Materiales con los cuales están hechas las placas solares

Las placas solares, están conformadas principalmente de células fotovoltaicas, las cuales están interconectadas. Generalmente, se elaboran con silicio cristalino, mientras que otras se fabrican en arseniuro de galio. En cuanto a los paneles hechos de silicio, podrás encontrarlos de varios tipos. Siendo estos los de monocristalino, policristalino y las amorfo, los cuales tienden a ser más económicos.

Fuente de energía fácil y rápida de instalar en casos de desastre

En ocasiones pueden presentarse situaciones en la que se necesite de la instalación de una fuente de energía inmediata. En el caso de las placas solares, es una de las más rápidas y fáciles de instalar. Un claro ejemplo de esto, fue con los huracanes de Puerto Rico en 2017, donde varias empresas construyeron pequeñas plantas en cuestión de semanas.

Reducen la emisión de CO2

Las placas trabajan con energía solar fotovoltaica, esto quiere decir que es mucho más limpia y amigable con el medio ambiente. Es importante mencionar que un hogar que tenga paneles solares, reducirá las emisiones de CO2 a cien toneladas durante 30 años. Esto hace que no provoquen la misma cantidad de contaminación que las fuentes tradicionales.

Pueden producir más energía según su orientación

Antes de instalar tus placas solares, es importante que tengas en cuenta algunos aspectos, y uno de ellos es la colocación. Se recomienda instalarlos orientados hacia el sur, preferiblemente con un ángulo azimutal de 180⁰. Si cumples con esta condición, harás que tus paneles perciban más luz solar durante el día. Las instaladas hacia el este u oeste, igualmente producen electricidad, pero quizá menos.



Recuerda que, con el contexto actual y siempre teniendo en mente la necesidad de fomentar un futuro más sostenible, las placas solares se han convertido en elementos imprescindibles que nos ayuden a crear comunidades más eficientes. Fomentando el ahorro energético y, por ende, el ahorro económico a personas y empresas. De fácil instalación y de diferentes tamaños y características según las necesidades de cada caso, las placas solares no representan el futuro de la energía solar, si no el presente. Es una necesidad ya disponer de ellas para depender lo mínimo posible de la energía, de los altos precios de la electricidad y las fluctuaciones que se llevan a cabo en este sentido. Apostar por placas solares es apostar por disponer de edificios inteligentes, que miran hacia un mundo mejor y que saben que las energias limpias son una necesidad para todo el planeta.