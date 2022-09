¿Quieres darle un toque especial a la habitación de tu hijo? Aquí estamos para ayudarte. Con la ayuda de nuestra experta en decoración te vamos a mostrar un listado de consejos a través de los cuales conseguirás que la habitación infantil de tu hijo o hija luzca realmente preciosa. En ocasiones, con incluir los colores adecuados buena parte del trabajo de decoración se consigue. Por ese motivo te vamos a mostrar un listado de tips para que te sea más fácil triunfar con la decoración.

1- Habitaciones para bebé gris y blanca

Sin lugar a dudas, si buscas un diseño de habitación moderna para tu bebé el blanco y el gris deben ser los grandes protagonistas. Son colores que están muy de moda y te permitirán disfrutar de tu bebé al máximo.

Para conseguir una buena armonía en la habitación, no solo tenemos que tener en cuenta los colores, sino que también debemos fijarnos en la distribución. Desde pequebebe.top nos comentan que es una buena idea optar por la habitación para bebés en color blanco y gris, siempre y cuando la cuna sea la gran protagonista. Las cunas de ambos colores gustan mucho y además son unisex, de aquí que sea un tipo de decoración muy interesante.

Para aportar un plus de elegancia, puede ser una buena opción incluir estores o cortinas. Como venimos comentando, los dos colores deben ser los grandes protagonistas. De igual manera, la pared también debe tener importancia en el resultado final de la habitación. Dependiendo del estilo que se busque, podemos buscar crear formas con los dos colores o sencillamente optar por un gris claro que aporte elegancia y luminosidad a la habitación del bebé. Incluso puedes combinar las dos opciones mostradas para crear un ambiente de gran armonía.

Lo que está claro es que, para conseguir una habitación perfecta para el bebé, la distribución de los complementos debe ser la adecuada. Como puedes imaginar, los complementos son los que marcan la diferencia, por ese motivo hay que prestar especial atención a los mismos para conseguir una decoración adecuada. Por ejemplo, cuando optamos por una pared gris, puede ser una buena opción añadir complementos claros como el blanco. Se rompe la sensación de oscuridad y dará la sensación de más amplitud. Son pequeños detalles que harán que la habitación parezca más bonita.

Y no debes olvidarte de fijarte en las texturas y los relieves. Aportarán elegancia a la habitación y comodidad al bebé. Al fin y al cabo, el bebé será el que va a descansar en la habitación, es decir, tenemos que buscar su comodidad en todos los aspectos.

2- El beige, un color ideal para una habitación infantil

Elegir un color para una habitación infantil no siempre es fácil, pero si quieres optar por un color todoterreno, sin lugar a dudas el beige se presenta como una opción muy interesante.

Los expertos en decoración de Deco Infantil nos comentan que el beige no solo es un color que está muy de moda, sino que además se adapta a la personalidad de casi todo tipo de niños. Eso quiere decir que se presenta como un color super interesante para habitaciones de niños o de niñas.

Otro de los puntos positivos del color es que el mismo se adapta muy bien a casi todo tipo de estilos decorativos. Si a eso sumamos que se presenta como un color atemporal, podemos concluir que junto a una decoración adecuada el beige es una gran opción, independientemente de la edad de los niños.

3- El verde grisáceo gana protagonismo

Aunque son muchas las personas que pueden pensar que ese color puede quedar triste o serio, la realidad es muy distinta. Cuando pintamos la habitación infantil de ese color nos damos cuenta de que aporta elegancia y alegría.

Eso sí, es un color que nuestros expertos en decoración recomiendan para las habitaciones con bastante luz. Si es una habitación interior con poca luz natural, entonces será mejor optar por otros colores.

Además, para conseguir una buena armonía es importante optar por incluir en las paredes, se recomienda combinarlo con colores cálidos. Esos colores se pueden aportar a través de los textiles de la habitación o incluso con el propio mobiliario. Si se sabe integrar bien, los resultados pueden ser sencillamente muy bonitos.

4- Amarillo suave para fomentar la concentración

Si tienes hijos en edad de estudiar y quieres que estudien en la habitación, el amarillo suave puede ser una buena opción. Se ha demostrado que ese color ayuda a que los niños se concentren. Eso sí, no optes por el amarillo fuerte o podrías estresarlos, es decir, obtendrías el resultado inverso.

El amarillo se presenta como un color unisex muy interesante. Se adapta a niños de casi cualquier edad, lo que hace que sea una buena opción. ¿Tienes hijos que suelen ser muy activos? Este color les ayudará a relajarse y disfrutar de un estado de ánimo positivo. Recuerda, la elección del color de la habitación infantil ayudará a que su comportamiento sea uno u otro.

5- Combinaciones del color lila en las habitaciones infantiles

Cada vez son más los padres que quieren arriesgar un poco más para conseguir que las habitaciones de sus hijos sean diferentes a las del resto de los niños. Eso está haciendo que el color lila cada vez tenga más protagonismo.Combinar el lila en una habitación infantil no es fácil. Si no se hace correctamente se corre el riesgo de que el resultado no sea el adecuado. Para ayudarte hemos pedido ayuda a Combina Colores los cuales nos han comentado que el blanco, gris y rosa son colores que se combinarán realmente bien. Los expertos también nos comentan que en caso de que los colores anteriores no encajen con la personalidad del menor, siempre se puede optar por el color coral, azul o incluso negro. Este último es más complicado de integrar, pero puede conseguir que la habitación sea totalmente diferente. Lo importante es conseguir el color ideal para el niño y así el color lila se presentará como una buena opción.