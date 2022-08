Cuando los niños hacen la primera comunión, tras los eventos eclesiásticos, suele haber una celebración que incluye una rica comida y bocadillos, pero también diversas amenidades como bailes, juegos, competencias y más. A la hora de planificar estas fiestas hay que contemplar todo para que salga bien. Esto incluye definir el menú, la cantidad de invitados y las atracciones que tendrá la conmemoración.

Cómo lograr la mejor animación en comuniones

Cuando se trata de animaciones para Comuniones hay que poner a volar la imaginación y pensar en la diversión de los pequeños. Para ellos hay un mundo de posibilidades que se adaptan al gusto del niño, al espacio, al presupuesto y a la cantidad de invitados.

Sin embargo, a continuación se dan algunas ideas para amenizar estas conmemoraciones:

Las invitaciones

Este es el primer paso. No hay fiestas sin invitaciones. Si bien se pueden comprar por paquetes en las tiendas, también se pueden mandar a hacer personalizadas en una tipografía o negocio afín.

Las invitaciones y su presentación van a estar pautadas por el tipo de fiesta que se desea hacer. Estas pueden ser formales con mucha elegancia o fiestas de verano en piscinas y mucho más informales y dinámicas. Pero, sea cual sea el caso, las invitaciones a la fiesta es un factor imprescindible.

La decoración

La decoración en cualquier fiesta es un elemento crucial. Las primeras comuniones no son la excepción. La mayoría de las decoraciones de este tipo de celebraciones se centran en el color blanco con los elementos religiosos alusivos a la ocasión. El uso de anuncios con el nombre del niño, globos, guirnaldas, flores y otros elementos decorativos pueden ser los esenciales para crear un ambiente festivo que sea a la vez solemne dado el momento como tema devoto.

La comida

¿Qué es una fiesta sin comida? Esta es básica y fundamental en toda celebración. Se puede hacer una mesa con bocadillos de todo tipo para los diversos gustos. También se pueden alquilar carritos de perritos calientes y, por supuesto, preparar un plato central para la comida. En este caso se debe disponer de mesas y sillas para que los invitados puedan degustar los platos con comodidad.

Existen empresas de animaciones infantiles en Sevilla que se encargan de todos los detalles de este tipo de fiestas y recurrir a ellas es una alternativa verdaderamente valiosa, pues cuentan con personal experto en todo tipo de celebraciones y ayudan a los padres a decidir hasta el más mínimo detalle.

Además, ofrecen asesoramiento en cuanto al presupuesto disponible para sacar mejor provecho de la parte económica al hacer una excelente celebración.

Para las comidas en estas fiestas hay muchas modalidades. También se puede disponer de un bufet para que los invitados se sirvan de diversas fuentes y elijan entre sus opciones preferidas. Si se hace esto, conviene pensar en al menos tres menús centrales con cuatro o cinco guarniciones.

Obviamente, se tiene que contar con una mesa de postres y dulces, pues son los preferidos de los niños y también de los adultos y parte central de cualquier tipo de celebración.

Diversión

No hay fiesta infantil en la que no se tenga que tomar en cuenta la diversión de los pequeños. Los niños, por naturaleza, son inquietos. Si no se buscan actividades recreativas para mantenerlos contentos y entretenidos en la celebración puede haber problemas, berrinches o peleas.

Contratar un castillo hinchable es una buena alternativa para una fiesta de comunión, pues los niños no dejarán de saltar y divertirse. Además, hay tantos modelos que seguro existe uno para cada gusto. Estos artículos son, sin duda, un gran recurso, sobre todo si se considera alquilar un castillo hinchable acuático que posee piscina y tobogán. Es ideal para las comuniones que se celebren en el verano.

Los magos y anfitriones de fiestas infantiles también resultan agradables, pues conocen miles de maneras entretenidas de captar la atención de los niños y hacerlos partícipes de actividades lúdicas y diversos juegos en los que la alegría y las sorpresas son el atractivo principal.

También se pueden hacer concursos variados como carreras de sacos, adivinanzas, armar puzzles, decir refranes y trabalenguas o lectura de cuentos y obras de teatros en la que los pequeños sean los actores.

Los juegos de escape room son muy populares en las celebraciones infantiles en estos momentos. Disfrutar de la satisfacción de completar rompecabezas y pruebas con una temática son de mucho atractivo para los pequeños.

Los karaokes infantiles con temas de artistas conocidos y queridos por el público son otro gran recurso para amenizar fiestas de comuniones. Se puede elegir al ganador con la cantidad de aplausos del público y tener regalos para los galardonados.

Vasos, platos y servilletas que hagan juego

Si bien la comida es muy importante, los vasos, platos y cubiertos que se usen para ingerirla no lo son menos. Lo aconsejable es elegir estos implementos de un solo uso o desechables y con diseños y colores que vayan acordes con la decoración. Así será todo un conjunto. Además, a la hora de limpiar será mucho más fácil botar todo que recoger y fregar.

El pastel

Las primeras comuniones cuentan también con su pastel. El mercado de pastelería en este tema abarca una enorme cantidad de diseños alusivos a la ocasión con decoraciones verdaderamente sorprendentes. Hasta se puede tener el nombre del niño y también elementos decorativos y comestibles que serán la sensación.

La música

La música es otro elemento característico de las fiestas. Obviamente, en una fiesta de comunión la música debe ser acorde al público, en su mayoría niños. Sin embargo, hay artistas muy famosos en la población juvenil, cuyos éxitos no pueden faltar.

Elegir un animador o DJ para que sea el encargado de la música, la organización de los bailes (se pueden hacer concursos y dar premios) es un elemento al cual se puede recurrir para hacer las celebraciones más divertidas.

¿Por qué contratar a una empresa de animaciones infantiles?

Como se verá, organizar una fiesta de comunión o cualquier celebración infantil requiere de ideas y presupuesto. En este sentido, lo recomendable es buscar a una compañía que se encargue de todo.

Estas empresas poseen todo lo necesario para amenizar las fiestas. También cuentan con personal experto en entretener a un público tan inquieto como los niños y pueden garantizar un mejor uso y disposición de los recursos económicos disponibles para hacer de la fiesta algo inolvidable.