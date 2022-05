Cada vez es más difícil velar por nuestra seguridad en línea. A medida que nuestra dependencia del mundo web crece, los atacantes se aprovechan de ello para tender trampas a los usuarios. Es por ello que en el siguiente artículo nos centraremos en las mejores herramientas de la actualidad para evitar caer en ciberdelitos. Después de todo, nunca está de más actualizarse en este tema.

Desde que las computadoras de escritorio han entrado en nuestros hogares, nos hemos familiarizado con el concepto de piratería. Con la llegada de los smartphones, sin embargo, esa conciencia no se expandido mucho más, por lo que seguimos pensando a la seguridad en línea como sinónimo de protector antivirus para un ordenador. Lamentablemente, eso está lejos de ser cierto y los ciberdelitos son cada vez más sofisticados.

De acuerdo a distintas estadísticas y trabajos de investigación, los ataques cibernéticos se cuentan de a miles cada día, lo que equivale a decir que cada año millones de personas son víctimas de un hacker. Además, esa cifra ha ido en aumento con el correr del tiempo por lo que hemos mencionado al principio: la penetración de internet en la vida diaria y la sofisticación de las técnicas de hackeo.

Ahora bien, es conocido que muchos de los ataques se dan por errores humanos simples que podrían ser tranquilamente evitados si contáramos con el conocimiento y herramientas necesarias. Es por ello que a continuación repasaremos algunos recursos que pueden servirte.

1) Optar por una VPN confiable

A la hora de optar por una PC VPN, debemos tener en cuenta que esta herramienta tiene diversas funciones, aunque sobre todo se encargan de velar por nuestra privacidad, al mismo tiempo que refuerzan de gran manera todo lo relacionado a la seguridad en línea. Estas redes privadas virtuales son ideales para evitar ser rastrados por los atacantes debido a su complejo sistema de encriptación.

En pocas palabras, una VPN se encarga de enrutar toda la información web generada por nosotros, cifrándola desde nuestro ordenador al servidor VPN ubicado en otra ubicación geográfica, lo que da como resultado una suerte de túnel privado que es casi imposible de encontrar por los atacantes. Además, podemos evitar rastreos de empresas privadas y entes gubernamentales, por ejemplo. Otra función interesante es que su dirección IP quedará “enmascarada” y podrá conectarse desde cualquier otro país para acceder a información bloqueada.

2) Reconozca los ataques de Phishing

Sin dudas uno de los ataques más frecuentes de la actualidad es el phishing. Reconocerlo nos ayudará a evitar caer en este ciberdelito. Para ello, debemos saber cómo reconocer esos mensajes y, sobre todo, no hacer clic en esos links ni compartir datos e información sensible.

En ese sentido, si revisas tu correo electrónico, verás que su sofisticada tecnología permite reconocer al instante mails de ese tipo y enviarlos a “Spam”, lo que nos permite estar más seguros. Sin embargo, las estrategias de los hackers se actualizan y muchas veces logran atravesar esa barrera. Entonces, sigue estos consejos: no confíes en una dirección de mail desconocida, no hagas clic en ningún enlace o archivo que se incluyan en ese mensaje y no te dejes engañar por palabras como “URGENTE”.

3) Actualizar y organizar tus contraseñas

Por último, gran parte de los ataques en línea vienen de la mano de contraseñas débiles. Por suerte, hoy en día existen programas que nos ayudan a recordarlas, almacenarlas y cambiarlas por claves de mayor seguridad y complejidad. Aunque no lo creas, una de las contraseñas más habituales del 2022 sigue siendo “123456”.