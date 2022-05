Una de las cosas más importantes para que una empresa funcione bien es que los trabajadores se encuentren a gusto. Y para conseguirlo, es vital que los mismos puedan disfrutar de una buena conciliación familiar. Pero como hemos podido comprobar tras la publicación de los últimos datos, la conciliación familiar se ha estancado en un 41% y no ha evolucionado en los últimos meses.

Teniendo en cuenta los datos del pasado año, podemos ver como el porcentaje de trabajadores que afirma tener facilidad para conciliar la vida laboral y familiar solo ha crecido en un punto.

Según los últimos datos, se ha demostrado que las mujeres son las que más dificultades tienen para la conciliación. Según las estadísticas, podemos ver cómo el 61% de las mujeres tiene problemas para conciliar, frente al 56% de los hombres. Además, no hay que olvidar que el pasado año 59466 profesionales se vieron obligados a interrumpir su actividad laboral para poder atender a su familiar. Y como suele ser normal, el 89% de los trabajadores que dejaron el trabajo fueron mujeres. Eso demuestra que siguen siendo las que dejan el trabajo para cuidar a la familia en la gran mayoría de ocasiones.

¿Qué es la conciliación familiar?

El objetivo principal de la conciliación familiar de las empresas es conseguir que los trabajadores puedan conseguir un equilibrio entre la jornada laboral y la vida familiar.

Cuando un trabajador consigue el objetivo, se siente muy bien en su puesto laboral y en consecuencia es más fácil que produzca y sea mucho más eficiente. Por ese motivo, podemos concluir que tanto el trabajador como la empresa se ven beneficiados con la conciliación familiar. Por ese motivo, son muchas las empresas que están apostando por la conciliación para que todas las partes se vean beneficiadas.

Si quieres saber un poco más sobre la conciliación familiar, te invito a leer el artículo de FormandoEquipo, en el cual te explican más a fondo la ley, las normativas y los diferentes permisos que se pueden solicitar. Así te será más fácil conseguir una buena conciliación familiar y en consecuencia sentirte más a gusto en tu puesto de trabajo.

Principales medidas para conseguir la conciliación familiar

Las empresas tienen en su manos poder conseguir que los trabajadores puedan conciliar o no. Las empresas que quieren conseguirlo están optando por medidas que ayudan al trabajador a tener más libertad de horarios y en consecuencia cuidar mejor de los suyos. Algunas de las principales medidas son las siguientes:

1- Incentivar los descansos

Realmente no es una medida que vaya dirigida íntegramente a la conciliación familiar, pero sí que ayuda a que el trabajador cargue un poco las pilas y pueda seguir haciendo su actividad con más energía.

Se ha demostrado a través de muchos estudios que los trabajadores que pueden disfrutar de unos minutos de descanso son trabajadores que producen más y además suelen tener un mayor sentimiento de equipo. Por ese motivo, casi todas las empresas ofrecen pequeños periodos de descanso a sus trabajadores. No hay que olvidar que esa técnica también ayuda a reducir la probabilidad de que puedan sufrir estrés.

2- Reducción de la jornada laboral

Son muchas las personas que buscan que sus empresas le ofrezcan la opción de reducir la jornada laboral. Es una buena opción para conciliar y así poder cuidar de los pequeños, sobre todo en sus primeros años de vida.

Si estás interesado o interesada en solicitar una reducción de la jornada laboral, en el artículo de CosasInfantiles podrás encontrar todas las pautas para realizar la solicitud. Como puedes comprobar, no es tan difícil como se suele pensar, aunque es verdad que en ocasiones las empresas pueden rechazar la petición.

3- Apostar por la cultura de la desconexión

Para que un trabajador realmente pueda disfrutar de una buena conciliación familiar, es vital que la empresa respete al trabajador cuando no está en su turno de trabajo. Es decir, la empresa tiene el deber de asegurar que el trabajador no va a recibir llamadas fuera del horario laboral.

No importa si el trabajador está de vacaciones o de fin de semana, el mismo tiene derecho a disfrutar de su tiempo libre. Es decir, la empresa no puede molestarle porque eso hará que el trabajador no disfrute realmente de su tiempo de descanso.

Todo está regulado dentro de la ley de control horario. En la misma se especifica que la empresa no puede comunicarse con el trabajador fuera del horario laboral. Y de eso se debe encargar directamente el departamento de Recursos Humanos de la empresa.

4- Flexibilidad de horarios

Es verdad que no todas las empresas se pueden permitir el lujo de ofrecer flexibilidad de horarios a sus trabajadores. Pero en la medida de lo posible, la empresa debería ofrecer esa opción.

Por ejemplo, las empresas que no tienen realmente horarios o no deben atender directamente al público, se pueden permitir que sus trabajadores puedan disfrutar de una buena flexibilidad de horarios. De esa manera, el trabajador puede realizar las horas laborales cuando realmente le interese y así le resultará mucho más fácil conciliar la vida familiar.

La flexibilidad horaria no exhibe al trabajador de cumplir su jornada laboral, sino que le permite hacer su trabajo a las horas que más le interese. Con este sistema, el trabajador se siente más libre y produce más, gracias a que se siente mucho más unido a la empresa.

5- Apostar por el teletrabajo

El teletrabajo se presenta como uno de los mejores aliados para conseguir la conciliación, sobre todo cuando el mismo va acompañado de flexibilidad horaria.

El teletrabajo era poco conocido antes de la pandemia, pero ahora es algo que conocen muy bien trabajadores y empresas. Por ese motivo, se suele recomendar que las empresas opten por esa medida por el bien de las dos partes afectadas.