Cuando el gran evento de tu vida, la boda, está lista para celebrarse, debes sacar tiempo para el relax y la diversión. Se trata de dar un gran paso, decirle adiós a la soltería y darle la bienvenida a tu nueva vida como mujer casada.

No es cualquier cosa, así que hay que cerrar un ciclo con broche de oro al lado de tus mejores amigas y cómplices de vida. Esa es una de las principales razones por las que se celebran las despedidas de solteras. Es ese break entre la organización de la boda y la toma de conciencia de todo lo que está por llegar, así que despejar la mente y divertirse es lo que corresponde.

Igualmente, se trata de un evento que requiere de organización y para que este no se convierta en otro quebradero de cabeza, lo mejor es delegarlo en una empresa experta en este tipo de actividades. Sala Pika Pika es especialista en Despedidas de soltera en Sevilla, puedes dejar todo en sus manos porque se encargan hasta del más mínimo detalle. No hay idea más acertada que decir no a las preocupaciones que conlleva la planificación de una celebración de este tipo y solo ocuparte de divertirte y pasarlo bien.

Qué propone Sala Pika Pika para una despedida de soltera

Este equipo sabe muy bien cómo organizar eventos originales, divertidos, con clase y mucho estilo, por eso queremos describirlos a continuación:

Aventuras

Una de las aventuras más solicitadas para disfrutar de una despedida de soltera en alta mar es el alquiler de un barco en Sevilla para despedidas. Se trata de una gran celebración a bordo de un crucero por el Guadalquivir. Es imposible pasarlo mejor; ese momento quedará grabado en la memoria de todas las que te acompañen.

Además, hay otras actividades disponibles en entornos naturales como rutas, descensos de cañones, senderismo y mucho más. Se trata de otro estilo para celebrar, pero igualmente entretenido y emocionante.

Una cena temática es una de las actividades más populares cuando pensamos en despedidas de solteras. Y es que se pasa un momento genial y especial. Es ideal tanto para ella como para él. Lo mejor es que Pika Pika se encarga de todo. Hay ideas para todos los gustos porque el principal objetivo es complacer y hacer que todos se diviertan.

Más actividades divertidas

Cuando se trata de pasar un buen rato con tus mejores amigas no hay límites que se interpongan. Hay muchas opciones disponibles, así que solo será cuestión de definir qué os apetece más hacer.

Entre tanto, empresas con experiencia como Pika Pika hacen un esfuerzo por ofrecer variedad en cuanto a actividades divertidas, atrevidas y fuera de lo común. Por ejemplo: catas de vino, desafíos, escape rooms, rutas de pinchos, un día de spa, gymkhanas y mucho más.

Cuáles son las ventajas de delegar la organización de despedidas de solteras

Dejas la organización en manos de expertos que saben muy bien lo que hacen.

Te preocupas solo por los últimos preparativos de la boda, por nada más.

Te diviertes con tus amigas y solo te preocupas de disfrutar.

Los precios que ofrecen por las distintas actividades son sumamente asequibles.