El 2021 está siendo el año de los activos digitales. Recientemente hemos tenido noticias de que el Bitcoin cotiza oficialmente en la bolsa de Estados Unidos mediante el ETF de ProShares Bitcoin Strategy (France24, 2021). Asimismo, de que esta cripto pasará a ser moneda de curso legal en El Salvador, con cambio regido por el libre mercado. Sin hablar del auge de los NFT en la industria musical y en el universo de los juegos online.

La realidad española no es ajena a esta movida, con más del 10% de la población invirtiendo en criptomonedas desde 2019. Dicha cifra ubica a la nación de Cervantes en el top 3 de países europeos y entre los 5 primeros del mundo en cuanto a traders que operan con bitcoins.

A la fecha ha entrado en vigor una ley, el Real Decreto-ley 7/2021, que contempla la reglamentación de los proveedores de intercambios de criptodivisas. Veamos de qué se trata y cómo se presume que afectará el mercado.

Hacia la regulación del mercado de criptos en España

Las criptomonedas son activos de cotización fluctuante que se transaccionan mediante billeteras electrónicas y portales de compra – venta. Si eres nuevo en este mundo, hay diversos tutoriales en YouTube asistidos por un editor de videos acerca de cómo adquirir criptos y tokens, con recomendaciones de expertos.

Hasta ahora estos han funcionado en España de forma paralela a la economía en monedas “tradicionales”, con su propio mercado regulado por la oferta y la demanda. Sin embargo, el notorio crecimiento del sector, sumado a las medidas adoptadas en el ámbito internacional, han propiciado que desde el gobierno español se tomen acciones para comenzar a abarcar dentro de la ley a las transacciones con criptomonedas.

La idea es establecer un marco legal para las plataformas de exchange, permitiendo intercambios con la banca pública y privada. De esta forma se previene el blanqueo de capitales, los usuarios tienen más alternativas y cuentan con mayor seguridad.

Las empresas que presten servicios de intercambios de criptos (los exchanges), así como los monederos electrónicos, deberán completar un registro ante la Administración Tributaria. Esto significa que habrá ciertas exigencias en cuanto a la validación de nuevas cuentas y la autenticación de clientes. Se refiere tanto a sitios web de intercambios como a los de almacenamiento de criptos, que deberán pagar hasta 10 millones de euros en multas si en adelante operan evadiendo el registro.

Por otro lado, también forzará a los poseedores de monedas virtuales a declararlas como patrimonio de renta, las que se almacenan en plataformas registradas en España y en el extranjero. La multa por no hacerlo asciende hasta los 5 mil euros por cada cripto no declarada.

¿Cuáles son las nuevas obligaciones?

Expedido en abril del corriente año, el decreto establece que a partir del 29 de octubre las empresas tienen tres meses para registrarse. Al hacerlo deben probar que cuentan con medidas de seguridad óptimas (cifrado de datos), medidas de Anti Money Laundering (Prevención de Blanqueo de Capitales) y Know Your Customer (Conoce a Tu Consumidor).

Estos últimos están ligados a la autenticación de los usuarios requerida en todo tipo de empresas de transacciones financieras, con el fin de prevenir lavado de dinero, estafas y otros delitos fiscales. Son maneras de hacer frente a la financiación del terrorismo, secuestros y otros delitos que frecuentemente se mueven con dinero digital, debido a la falta de control sobre el mismo. Los operadores de exchanges deben también demostrar que están libres de antecedentes penales y sin procesos judiciales en curso respecto a delitos financieros.

Para los contribuyentes —como ya se ha dicho— pasará a ser una obligación declarar los montos en criptomonedas según la ley. Según el decreto, una moneda virtual es: “aquella representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central o autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda legalmente establecida y que no posee estatuto jurídico de moneda o dinero, pero que es aceptada como medio de cambio y puede ser transferida, almacenada o negociada electrónicamente” (BOE.es, 2021).

De manera que, de momento, no se aplica a la adquisición de NFT precisamente debido al carácter “no fungible” de estos activos. Tampoco se contempla el minado de criptos. Dichas actividades quedan fuera de cualquier regulación en España.

Lo que vendrá tras el cambio de reglas

Con este esfuerzo se pretende dar un primer paso para la incorporación definitiva de las criptodivisas en la economía española, en lo referente al pago de impuestos y en la cotidianeidad. La expectativa es que traiga ventajas para todas las partes involucradas y que, en definitiva, se cree un ambiente controlado para las operaciones con Bitcoins y otras criptomonedas.

Los nuevos inversores no encontrarán trabas para hacer transferencias entre los exchange y las cuentas bancarias, más allá de las limitaciones de montos y cantidad de operaciones que permitan los bancos y plataformas. Estas últimas tendrán licencia de funcionamiento.

A la fecha se estima que 7,5 millones de españoles son poseedores de criptoactivos (El País, 2021). Con la consumación de la normativa se espera que el número crezca aún más, ya que los riesgos disminuirán en cuanto a la posibilidad de estafas. Asimismo, se prevé que habrá más educación respecto al manejo de monedas digitales por parte de las mismas entidades financieras.

Regulaciones internacionales

Tanto para España como para otros países, la relevancia de la economía descentralizada en la actualidad ha empujado a que sea imposible seguir dejando estas operaciones al margen. Abundan los proyectos de creación de monedas digitales para diversos países, en adición al posible lanzamiento del euro digital por parte de la UE y el dólar digital en Estados Unidos.

La Unión Europea se encuentra en proceso de elaboración de una ley de 126 artículos para regular las actividades en los exchanges y monederos virtuales. Dicha ley, aún sensible de modificaciones, aplicará para todos los países adscritos a la UE. Se denomina MiCA, siglas de “Markets in Crypto-Assets”. El objetivo es implementar medidas de control para criptomonedas, tokens e incorporarlos como dinero digital. Se espera que esté lista y aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo en 2022 (Grupo Atico 34, 2021).

Me gusta esto: Me gusta Cargando...