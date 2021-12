Expertos en salud mental aseguran que la limpieza y el orden efectuados de manera equilibrada y periódica contribuyen a disminuir el nivel de estrés y tienen un impacto positivo en la salud mental. Un ambiente poco aseado puede provocar enfermedades no transmisibles, además de un estado psíquico negativo si se prolonga en el tiempo.



El caos predispone a las personas a generar mayor cantidad de cortisol, una hormona que aumenta en estados de estrés crónico, provocando malestar generalizado y empeorando los cuadros de ansiedad o depresión. Sin duda, la higiene y el orden siempre son características positivas para que todos los integrantes del hogar mantengan un estado de equilibrio.



Ventajas de tener un cuarto ordenado



El desorden predispone a un estado desmotivado y genera sensación de cansancio. Cuando un cuarto está ordenado, no solamente contribuye a mejorar el humor de las personas que lo utilizan; sino que además permite un descanso reparador. Es fundamental poder dormir en un ambiente higienizado correctamente.



Siempre se debe mantener la cama tendida, desde el momento en que se la deja de utilizar. Al ingresar a la habitación se tiene mayor sensación de orden y limpieza además de otorgar energía para enfrentar el resto de las tareas diarias. En cambio, cuando la cama está desordenada, el cuarto tiene apariencia caótica y genera desánimo.



Cambiar la ropa de cama a diario permitirá que todo esté limpio y además se tenga un descanso reparador. Cuando se duerme en sábanas limpias, el confort y sensación de bienestar aumenta significativamente.



Otra de las cuestiones a considerar es que el cuarto de descanso solamente deberá tener los elementos necesarios. Todo exceso de muebles y objetos que no se utilizan impiden conseguir un área de descanso adecuada. Los artefactos electrónicos deberán alejarse del dormitorio a fin de evitar instancias de insomnio o malestar a la hora del descanso.



¿Cómo ganar espacio en casa?



Los espacios amplios y limpios otorgan una sensación de bienestar y libertad con solamente contemplarlos. Cuando hay demasiados objetos y muebles en un ambiente, reducen el espacio y no permiten limpiarlos correctamente.



Una manera de ganar espacio en el hogar es estableciendo un orden de prioridades según la necesidad de cada persona. Todo aquello que no se utilice, sea objetos o muebles, deberán ser removidos de los ambientes del hogar para que el espacio sea habitable y no haya acumulación de polvo o interfiera en el desarrollo de la vida cotidiana.



Una manera de mantener a salvo los objetos que no se utilizan, pero se desea conservar es a través del alquiler de trasteros en Sevilla, donde se mantienen en perfectas condiciones y no estorban en el hogar. Incluso se pueden guardar bicicletas o cualquier mueble que no se esté utilizando en cualquier época del año.

