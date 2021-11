El embrague es una pieza de desgaste, que se desgasta considerablemente con el aumento del kilometraje. La primera señal de un disco de embrague desgastado es el deslizamiento. Aquí el embrague suele estar ya listo para su sustitución, cuando suben las vueltas, pero el vehículo no gana la velocidad que debería. En este caso, el disco de embrague ya no es arrastrado por el volante del motor y se desliza. Si los engranajes de la transmisión sólo se pueden engranar con dificultad o bajo ruido, el embrague ya no se separa correctamente, esto puede ser causado por muelles de embrague y cojinetes de desembrague desgastados.

Otro de los síntomas para identificar un embrague defectuoso es el olor a quemado. Cuando la temperatura del embrague aumenta mucho, los revestimientos pueden sobrecalentarse e incluso arder.

Por supuesto, si se escuchan ruidos también se pueden ser por un embrague en malas condiciones. Entre estos sonidos encontramos el ruido de rozamiento al embragar, el chirrido al pisar el pedal de embrague o el ruido en punto muerto, entre otros. Además, las vibraciones en el coche pueden deberse también a averías en el embrague.

Función del embrague de coche

La tarea principal del embrague es separar el motor y la transmisión para el cambio de marchas, para permitir arrancar desde una parada y transferir el par del motor a la transmisión. En casi todos los vehículos, el embrague está situado entre el motor y la transmisión. La mayoría de los vehículos con transmisión manual tienen instalado un llamado embrague de fricción, que transfiere el par del motor por fricción al eje de entrada de la transmisión a través del volante de inercia del motor, el disco de embrague y el plato de presión. Las fuerzas de contacto del disco de embrague son generadas por fuerzas de resorte que actúan verticalmente sobre el plato de presión del embrague. Además de varios tipos de embragues de fricción, también hay embragues multidisco, embragues húmedos y embragues centrífugos.

En lo que corresponde al kit de embrague, estas son las piezas del embrague: Volante motor (situado en el extremo del cigüeñal, lo que hace es regular el giro del cigüeñal); Plato de presión (va atornillado al volante de motor y gira solidario con este); Disco de fricción (facilita el acoplamiento del todo el conjunto al volante de motor. Mecanismo de accionamiento).

Reparar el embrague

Especialmente en los vehículos más antiguos, el embrague se puede reajustar varias veces sin tener que sustituir una pieza. Sin embargo, si el disco de embrague está muy desgastado, ya no es posible seguir conduciendo el vehículo; en este caso, el embrague debe ser reemplazado en el taller. Salvo contadas excepciones, la sustitución del embrague es una reparación exigente y extensa porque, además de la caja de cambios, también hay que desmontar los ejes de transmisión, los árboles de transmisión, los árboles de transmisión, los sistemas de escape y las unidades auxiliares para llegar al embrague defectuoso. Además, normalmente se necesitan herramientas especiales para la instalación profesional de las nuevas piezas de repuesto; en caso de duda, la sustitución del embrague debe dejarse en manos del profesional.

¿Dónde comprar un kit de embrague barato?

En DAPARTO es posible encontrar kit de embrague de Luk, Valeo o Sachs barato. Busca en nuestro comparador y compara las ofertas de nuestros proveedores.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...