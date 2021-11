Cada vez es mayor el número de personas en España que compran productos derivados de la planta del cannabis a través de Internet. Se trata de una actividad comercial totalmente legal, ya que los productos comercializados no poseen un carácter psicoactivo y no son considerados como estupefacientes.

Los estudios científicos, así como los informes presentados por la Organización Mundial para la Salud, han demostrado que los productos de CBD no son nocivos para la salud. Por el contrario, productos como las flores de CBD tienen la capacidad de mejorar el bienestar y la calidad de vida, gracias a sus múltiples propiedades medicinales y terapéuticas.

Crece la demanda de productos de CBD

La legalización de los productos de CBD es el principal factor que ha impulsado la demanda de los derivados de cannabis. A su vez, el origen de esta gran industria radica en los estudios científicos, que han comprobado el potencial médico del cannabidiol y la ausencia de propiedades estupefacientes.

Para conocer un poco más de cerca el desarrollo de la industria del cannabis en España y en la Unión Europea, a continuación se destacan algunos puntos claves que han contribuido al auge del CBD.

No es un estupefaciente

La libre comercialización que permite al público comprar flores de CBD se debe al carácter no estupefaciente de estas sustancias. El cannabidiol es un componente de la planta del cannabis que, a diferencia del THC, no posee propiedades psicoactivas.

Esto quiere decir que al utilizar productos como el aceite de CBD, el usuario no tendrá ningún efecto que altere sus sentidos, ya que el CBD no “coloca”. Con el objetivo de asegurar que los productos se encuentren libres de psicoactividad, las autoridades han establecido que todos los artículos de cannabidiol no pueden tener una cantidad de THC mayor al 0,2%.

Es importante destacar que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que la comercialización de CBD entre los países miembros es una actividad totalmente legal, debido a que el cannabidiol no es un estupefaciente.

Gran potencial médico

Otro de los principales aspectos que ha impulsado la creciente demanda de productos de CBD es el gran potencial médico que caracteriza al cannabidiol. Autoridades sanitarias como la Organización Mundial para la Salud, han afirmado que el CBD puede ser de gran ayuda para tratar dolores, inflamaciones, trastornos epilépticos, estrés, ansiedad, náuseas, entre otros.

Ante esta gran diversidad de propiedades medicinales y terapéuticas, miles de personas en toda España han comprado productos de cannabis para mejorar su calidad de vida y bienestar.

Desarrollo de la oferta

Cada vez existen más opciones para comprar CBD en España. El éxito comercial de estos productos no solo ha elevado el número de tiendas online especializadas en el sector del cannabis, además, es importante destacar que también ha crecido la cantidad de cultivadores y cooperativas dedicadas a la producción de cáñamo industrial.

Muchas de estas nuevas empresas del cannabis se han especializado en la producción de flores de CBD en toda Andalucía. Gracias a ello, el público tiene la oportunidad de adquirir productos de CBD de la mejor calidad con precios competitivos.

A través de tiendas de CBD online como HispaCBD, los aficionados al cannabis pueden comprar flores de CBD, aceite CBD, cremas, cosmética de cannabidiol, e incluso, e-liquids a base de CBD y semillas de cannabidiol.

Como se puede apreciar, la industria del CBD en España ha crecido increíblemente en los últimos años, como resultado de la gran receptividad de sus productos. Por supuesto, el reconocido potencial medicinal del cannabidiol ha sido el principal aspecto que ha determinado su creciente demanda.

