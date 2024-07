Donald Trump ha sufrido una herida leve en su oreja derecha este sábado durante un acto de precampaña en Pensilvania al ser victima de un intento de asesinato. Fue evacuado con sangre en el rostro tras recibir un disparo de un hombre identificado que fue «neutralizado» por las fuerzas de seguridad. El tirador estaba presumiblemente en el tejado de un edificio fuera del recinto donde se celebraba el evento, a unos 120 o 150 metros de Trump, según un análisis de posiciones elaborado por la CNN. Aún se desconocen muchos detalles del incidente.

