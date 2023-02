Casi mil kilómetros eran los que separaban a este acérrimo fan de Shakira de la cantante colombiana, desde Milán a Barcelona. Mil kilómetros que el italiano no ha dudado en recorrer, en furgoneta, para que la artista le firmara la puerta de su Twingo. Damiano no se lo pensó dos veces al escuchar la canción que, junto al productor argentino, Bizarrap, la colombiana le dedicó a su ex pareja, Gerard Piqué, y emprendió el viaje que le llevó hasta la puerta del domicilio de «las de la intuición».

Montado en una furgoneta y con la puerta de su Twingo en el maletero, el italiano emprendió un viaje de mil kilómetros y más de diez horas, desde Milán hasta Barcelona. Este fan de Shakira consiguió llegar hasta la casa de la cantante, donde mostró la bruja de la que tanto se ha hablado, colocada por ella misma en su balcón, para que le viera su suegra, quien vive justo en frente de ella.

En un momento dado, la colombiana aparece también en una furgoneta y, aunque no presta atención a su fan, momentos después su hermano sale y pide a Damiano que le de la puerta para que Shakira la pueda firmar dentro de su casa. Minutos más tarde, Tonino, hermano de la cantante, sale con la puerta firmada, ante la alegría y la emoción del fan, con quien termina, incluso, haciéndose un selfie.