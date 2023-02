La nueva decisión de Netflix de poner limitaciones a las cuentas compartidas no ha dejado indiferente a nadie, ni siquiera a la aplicación de Bizum. Así lo ha querido demostrar con este jocoso y divertido tweet publicado por la mañana el pasado Viernes.

Bizum se sustenta de las cuentas compartidas, nos han j*dido con lo de Netflix 🙁 — Bizum (@Bizum_ES) February 10, 2023

Este es el tweet con el que amanecía el pasado 10 de febrero la cuenta oficial de Bizum. Parece ser que no le ha sentado demasiado bien la decisión que ha tomado Netflix, aún así se puede apreciar un cierto humor en el tweet, ya que se sobreentiende que la plataforma de streaming no es el principal sustento de Bizum. El tono jocoso y divertido del tweet acompañado de esa carita triste no ha dejado indiferente a nadie.

Pero al parecer, este tweet, que aún sigue apareciendo en el muro de la página oficial de Bizum, no es el original. El original quizás te dejará un poco más perplejo.

Parece ser que el vocabulario utilizado era demasiado hasta para los usuarios que están acostumbrados a los comentarios en tonos desenfadados que suelen hacen los CM (community managers) de esta popular cuenta.

Desde una oportunidad para hacer publicidad, como por ejemplo lo ha utilizado SIXT España, (una empresa de alquiler de coches), quien ha aprovechado la coyuntura para ofrecer sus servicios de renting a los CM de Bizum, y así relajar tensiones, hasta un espacio para denuncias y quejas sobre Bizum.